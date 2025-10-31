Женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане женщина 1959 года рождения получила травмы, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и допустил занос машины, в результате чего произошел наезд. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.

«На улице Гагарина, вблизи дома №100, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем „Лада Калина“, двигаясь со стороны улицы 2-я Маячная, не справился с управлением, при торможении допустил занос своего автомобиля перед нерегулируемым пешеходным переходом, где совершил наезд на пешехода, 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — уточнили в ГИБДД.

В результате аварии пострадавшая была госпитализирована с травмами. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ.

