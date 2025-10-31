За что бывшего курганского замгубернатора оштрафовали на 21 миллион рублей

Дело бывшего чиновника рассматривали в суде в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области больше десяти лет назад прогремел один из самых резонансных судебных процессов, который вспоминают до сих пор. Бывший вице-губернатор региона Александр Бухтояров был признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 21,5 миллиона рублей. Это дело резко разделило мнения жителей о справедливости вынесенного приговора. После суда уважаемые в городе люди говорили, что опытного политика оболгали. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Суть обвинения: снегоходы вместо денег

Два снегохода фигурировали в деле Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По версии следствия, осенью 2007 года тюменский предприниматель решил приобрести охотничье хозяйство на территории Варгашинского района. Для решения этого вопроса он обратился за помощью к знакомому курганцу, который, в свою очередь, связался с экс-депутатом областной думы Михаилом Гурко. Тот должен был найти нужных людей в правительстве области, способных повлиять на положительное решение вопроса. За успешное содействие тюменский бизнесмен пообещал передать два снегохода — для самого Гурко и для чиновника, который окажет помощь.

Роль Александра Бухтоярова в деле

Согласно материалам дела, Михаил Гурко обратился за содействием к Александру Бухтоярову, который на тот момент занимал должность вице-губернатора Курганской области. По утверждению суда, Бухтояров согласился помочь в решении вопроса с охотхозяйством. Экс-чиновник якобы передал через Гурко конфиденциальную информацию о том, что департамент природных ресурсов планирует объявить прием заявок на приобретение в пользование Спорновского охотхозяйства в Варгашинском районе. Кроме того, Бухтояров сообщил важную деталь: для получения приоритетного права тюменскому предпринимателю необходимо заблаговременно приобрести земельный участок на территории этого хозяйства. Воспользовавшись полученной информацией, бизнесмен выполнил все рекомендации и в итоге выиграл конкурс на получение охотхозяйства в пользование. После успешного завершения сделки к загородному дому Михаила Гурко были доставлены два снегохода марки Arctic Cat Bearcat Widetrack. По версии следствия, Бухтояров не стал лично забирать свою часть вознаграждения, а отправил за ним водителя. Один из снегоходов был доставлен в гараж правительства Курганской области на служебном автомобиле «ГАЗель». Именно эта «импортная взятка» и стала основой обвинения против бывшего вице-губернатора.

Продолжение после рекламы

Позиция обвиняемого и общественное мнение

В суде экс-чиновник не признал вину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ходе судебного процесса, который состоялся в 2013 году Александр Бухтояров не признал вину. Он отрицал получение взятки и настаивал на своей невиновности. Знавшие экс-чиновника коллеги, выразили сомнения в объективности обвинений. Основные сомнения вызывала личность свидетеля обвинения — Михаила Гурко. Экс-депутат областной думы был известен своими связями с криминальной группировкой «Локомотив», что ставило под вопрос достоверность его показаний. Появилось предположение, что Гурко мог оговорить его из личной мести. Считалось, что экс-вице-губернатор не позволил Гурко взять под контроль рынки в Кургане, что могло стать причиной конфликта между ними. Кроме того, многие жители региона выражали недоумение по поводу самого предмета взятки. Люди не верили, что высокопоставленный чиновник с безупречной репутацией стал бы рисковать карьерой и свободой ради снегохода. Эта вещь была незначительной для человека его статуса.

Смягчающие обстоятельства

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Александр Бухтояров имел положительные характеристики с места работы и службы. Он был награжден государственными и ведомственными наградами, что свидетельствовало о его заслугах перед государством. Особое значение имел статус Бухтоярова как ветерана боевых действий. Этот факт также был принят во внимание при определении меры наказания. Суд решил не назначать реальный срок лишения свободы, ограничившись штрафом и дополнительными мерами. Судья приговорил Бухтоярова к штрафу в размере 21,5 миллиона рублей. Помимо штрафа, экс-вице-губернатору было назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года. Это фактически означало конец его политической карьеры. Выходя из здания суда после оглашения приговора, Бухтояров сохранял самообладание. Курганцам запомнилась его фраза — «Будем копить». Эти слова стали своеобразным символом его отношения к вынесенному приговору.

Реакция общественности