Почтовые отделения Шадринска изменят график работы в праздники

В Шадринске Курганской области почтовые отделения скорректируют режим работы на праздничные дни. Большинство филиалов Почта России будут обслуживать клиентов в обычном режиме 1 и 2 ноября, а 3 ноября завершат работу на час раньше. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города Шадринска.

«В обычном режиме отделения будут работать 1 и 2 ноября, а 3 ноября завершат работу на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для большинства отделений Почты России. При этом пенсии и социальные пособия жителям доставят заранее — на дом», — говорится в сообщении мэрии.