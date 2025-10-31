Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Почтовые отделения Шадринска изменят график работы в праздники

31 октября 2025 в 11:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Шадринске почтовые отделения будут работать по измененному графику

В Шадринске почтовые отделения будут работать по измененному графику

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Шадринске Курганской области почтовые отделения скорректируют режим работы на праздничные дни. Большинство филиалов Почта России будут обслуживать клиентов в обычном режиме 1 и 2 ноября, а 3 ноября завершат работу на час раньше. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города Шадринска. 

«В обычном режиме  отделения будут работать 1 и 2 ноября, а 3 ноября завершат работу на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для большинства отделений Почты России. При этом пенсии и социальные пособия жителям доставят заранее — на дом», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что режим работы отделений в некоторых населенных пунктах может отличаться. Уточнить график можно на сайте Почты России или непосредственно в своем почтовом отделении.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал