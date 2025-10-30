Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

В госпиталь для ветеранов войн в Кургане пришел специалист по реабилитации

31 октября 2025 в 00:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В госпиталь устроился на работу новый специалист

В госпиталь устроился на работу новый специалист

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский госпиталь для ветеранов войн устроилась на работу молодой психолог в отделение реабилитации пациентов. Об этом рассказали представители областного депздрава.

«После окончания Курганского госуниверситета и получения диплома с отличием, Ольга Букина назначена на должность психолога в отделение реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Она будет оказывать помощь в госпитале участникам боевых действий», — сообщается в паблике регионального депздрава во «ВКонтакте».

Психолог Ольга Букина начала работать в госпитале

Фото: паблик областного депздрава ВК

Прием на работу молодых специалистов в медицинские учреждения Курганской области является частью региональной стратегии улучшения качества медицинских услуг, реализуемой в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2025 этом году аналогичным образом на работу в Курганский областной противотуберкулезный диспансер была принята врач-фтизиатр Алла Чистова, завершившая ординатуру.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал