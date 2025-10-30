В госпиталь для ветеранов войн в Кургане пришел специалист по реабилитации
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганский госпиталь для ветеранов войн устроилась на работу молодой психолог в отделение реабилитации пациентов. Об этом рассказали представители областного депздрава.
«После окончания Курганского госуниверситета и получения диплома с отличием, Ольга Букина назначена на должность психолога в отделение реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Она будет оказывать помощь в госпитале участникам боевых действий», — сообщается в паблике регионального депздрава во «ВКонтакте».
Прием на работу молодых специалистов в медицинские учреждения Курганской области является частью региональной стратегии улучшения качества медицинских услуг, реализуемой в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2025 этом году аналогичным образом на работу в Курганский областной противотуберкулезный диспансер была принята врач-фтизиатр Алла Чистова, завершившая ординатуру.
