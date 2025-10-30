В госпиталь для ветеранов войн в Кургане пришел специалист по реабилитации

В госпиталь устроился на работу новый специалист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский госпиталь для ветеранов войн устроилась на работу молодой психолог в отделение реабилитации пациентов. Об этом рассказали представители областного депздрава.

«После окончания Курганского госуниверситета и получения диплома с отличием, Ольга Букина назначена на должность психолога в отделение реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Она будет оказывать помощь в госпитале участникам боевых действий», — сообщается в паблике регионального депздрава во «ВКонтакте».

Психолог Ольга Букина начала работать в госпитале Фото: паблик областного депздрава ВК