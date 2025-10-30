ДТП произошло у вокзала Кургана Фото: Размик Закарян © URA.RU

У железнодорожного вокзала Кургана легковой автомобиль врезался в ограждение. Инцидент произошел на участке сразу за пешеходным переходом у Дворца культуры железнодорожников, сообщил корреспондент URA.RU. На место ДТП прибыла бригада реанимации со спецсигналами.

По данным корреспондента агентства, пострадавший автомобиль после столкновения с забором пытались эвакуировать с помощью троса. Для этого использовали другую машину, которая должна была оттащить поврежденное транспортное средство от ограждения.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по городу Кургану. Ответ ожидается.

Это происшествие продолжает серию дорожно-транспортных происшествий в Кургане, которые регулярно осложняют движение на ключевых магистралях города. Ранее в этом году на улице Карельцева столкнулись четыре машины, а на перекрестке улиц Коли Мяготина и Володарского произошло столкновение трех автомобилей с пострадавшими, что также вызывало значительные заторы на дорогах города.

Обновлено в 19:36 по уральскому времени: