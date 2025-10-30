Потребовалась реанимация: у вокзала Кургана машина влетела в забор. Видео
ДТП произошло у вокзала Кургана
Фото: Размик Закарян © URA.RU
У железнодорожного вокзала Кургана легковой автомобиль врезался в ограждение. Инцидент произошел на участке сразу за пешеходным переходом у Дворца культуры железнодорожников, сообщил корреспондент URA.RU. На место ДТП прибыла бригада реанимации со спецсигналами.
По данным корреспондента агентства, пострадавший автомобиль после столкновения с забором пытались эвакуировать с помощью троса. Для этого использовали другую машину, которая должна была оттащить поврежденное транспортное средство от ограждения.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по городу Кургану. Ответ ожидается.
Это происшествие продолжает серию дорожно-транспортных происшествий в Кургане, которые регулярно осложняют движение на ключевых магистралях города. Ранее в этом году на улице Карельцева столкнулись четыре машины, а на перекрестке улиц Коли Мяготина и Володарского произошло столкновение трех автомобилей с пострадавшими, что также вызывало значительные заторы на дорогах города.
Обновлено в 19:36 по уральскому времени:
В Госавтоинспекции пояснили, что за рулем находилась беременная женщина. Она не пострадала и направляется в отделение ГАИ для оформления документов.
