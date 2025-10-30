Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, показала на премии «Жара» в Москве новый черный наряд. Об этом она рассказала подписчикам.

«Заглянула на премию „Жары“. Черное на черном, мне нравится», — написала Савичева в своем telegram-канале. Черная помада на губах и соответствующий зловещий макияж хорошо подошли под Хэллоуин.

Ранее Савичева рассказала, что ей важнее демонстрировать свою внутреннюю красоту. По словам певицы, показывать свое тело имеет смысл, если женщине уже за 50, она родила несколько детей, но все еще находится в великолепной физической форме. Она добавила, что в других случаях, это просто «хайп».