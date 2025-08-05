Актер из Челябинска Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога. Съемки проекта уже стартовали, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Саша (Тимофей Кочнев) — отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Выбор кажется нелогичным, но Саша знает: именно здесь много лет работает его отец, „легенда уголовного розыска“, которого он никогда не видел», — отметили в пресс-службе.
По сценарию, персонаж Кочнева окончил академию МВД с золотой медалью и отправился работать туда, где трудился отец — оперативник, которого он не видел (актер Владимир Яглыч). Однако вместо примерного сотрудника полиции он встречает Валеру по прозвищу «Малой». Тот давно разуверился в профессии и привык решать вопросы незаконными методами. Отец главного героя не только покрывает преступников, но и сам погряз в долгах перед местным авторитетом.
В сериале «Копы» также снимаются актеры Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару и Тимофей Зайцев. Проект состоит из 16 серий.
Как сообщало URA.RU ранее, актриса из Магнитогорска Алина Воскресенская сыграла младшую сестру в новом сериале «Хай, систерс» на телеканале ТНТ. Продюсером киноленты выступил Вячеслав Дусмухаметов, также уроженец Челябинской области.
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