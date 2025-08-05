05 августа 2025

Сын не за отца: актер из Челябинска сыграет главную роль в комедийном сериале о полицейских. Фото

Актер Тимофей Кочнев из Челябинска сыграет главную роль в сериале «Копы» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кочнев сыграет главную роль в сериале
Кочнев сыграет главную роль в сериале Фото:

Актер из Челябинска Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога. Съемки проекта уже стартовали, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Саша (Тимофей Кочнев) — отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Выбор кажется нелогичным, но Саша знает: именно здесь много лет работает его отец, „легенда уголовного розыска“, которого он никогда не видел», — отметили в пресс-службе.

По сценарию, персонаж Кочнева окончил академию МВД с золотой медалью и отправился работать туда, где трудился отец — оперативник, которого он не видел (актер Владимир Яглыч). Однако вместо примерного сотрудника полиции он встречает Валеру по прозвищу «Малой». Тот давно разуверился в профессии и привык решать вопросы незаконными методами. Отец главного героя не только покрывает преступников, но и сам погряз в долгах перед местным авторитетом.

В сериале «Копы» также снимаются актеры Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару и Тимофей Зайцев. Проект состоит из 16 серий. 

Как сообщало URA.RU ранее, актриса из Магнитогорска Алина Воскресенская сыграла младшую сестру в новом сериале «Хай, систерс» на телеканале ТНТ. Продюсером киноленты выступил Вячеслав Дусмухаметов, также уроженец Челябинской области.

Челябинец Кочнев сыграет золотого медалиста академии МВД
Челябинец Кочнев сыграет золотого медалиста академии МВД
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер из Челябинска Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога. Съемки проекта уже стартовали, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Саша (Тимофей Кочнев) — отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Выбор кажется нелогичным, но Саша знает: именно здесь много лет работает его отец, „легенда уголовного розыска“, которого он никогда не видел», — отметили в пресс-службе. По сценарию, персонаж Кочнева окончил академию МВД с золотой медалью и отправился работать туда, где трудился отец — оперативник, которого он не видел (актер Владимир Яглыч). Однако вместо примерного сотрудника полиции он встречает Валеру по прозвищу «Малой». Тот давно разуверился в профессии и привык решать вопросы незаконными методами. Отец главного героя не только покрывает преступников, но и сам погряз в долгах перед местным авторитетом. В сериале «Копы» также снимаются актеры Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару и Тимофей Зайцев. Проект состоит из 16 серий.  Как сообщало URA.RU ранее, актриса из Магнитогорска Алина Воскресенская сыграла младшую сестру в новом сериале «Хай, систерс» на телеканале ТНТ. Продюсером киноленты выступил Вячеслав Дусмухаметов, также уроженец Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...