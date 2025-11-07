Логотип РИА URA.RU
Запуск переправы и трагедия в Новом Уренгое: события 7 ноября в ЯНАО

Главные события на Ямале 7 ноября 2025 года
07 ноября 2025 в 21:00
В ЯНАО с 7 по 9 ноября в отдельных районах ожидается изморозь, туман и мороза до минус 29 градусов

На Ямале начинается навигация для судов на воздушной подушке, которые свяжут Салехард и Лабытнанги. Тем временем в Новом Уренгое произошла трагедия — в результате пожара в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина. Экономия на депутатах и первый в округе ресторан сербской кухни. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 7 ноября, — в материале URA.RU

На переправе Салехард-Лабытнанги начинают работу суда на воздушной подушке

С 9 ноября между Салехардом и Лабытнанги планируется запустить регулярное движение судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. 

В сгоревшей квартире в Новом Уренгое обнаружены тела мужчины и женщины

В микрорайоне Оптимистов в Новом Уренгое (ЯНАО) загорелась квартира в многоэтажном доме. На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины. О том, что известно о пожаре к этому часу, читайте в материале URA.RU. 

Глава Приуральского района ЯНАО стала секретарем отделения «Единой России»

Главой Приуральского района ЯНАО Мариной Тресковой получена новая руководящая должность — она избрана секретарем местного отделения партии «Единая Россия». О своем избрании она сообщила в личном Telegram-канале. 

В ЯНАО сократили расходы на депутатов Госдумы

В проекте бюджета ЯНАО на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и их помощников выделено на три миллиона рублей меньше, чем в 2025 году. Если годом ранее на эти цели закладывали 16,2 миллиона рублей, то сейчас — 13,2, следует из проекта закона. 

Морозы до -29 градусов и туман ждут ямальцев в выходных

На территории ЯНАО с пятницы 7 ноября до воскресенья 9 ноября столбики термометров будут опускаться до -29 градусов, а также ожидается изморозь и туман. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. 

На Ямале открылся первый ресторан сербской кухни

В Ноябрьске открылся первый на Ямале ресторан сербской кухни «Кафана Српска» на 80 посадочных мест. Проект реализован при поддержке окружного центра «Мой бизнес», об этом сообщает пресс-служба администрации города.

