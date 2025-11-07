Путин накрыл Россию ядерным «зонтиком»

Президент Владимир Путин дал США время на раздумья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уходящая рабочая неделя выдалась короткой, но яркой на события. И самым заметным из них стало заседание Совбеза РФ, которое президент Владимир Путин провел в Кремле. То самое, где ребром был поставлен вопрос: проводить или нет в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа первые за 35 лет ядерные испытания? Путин ответил. Но на Западе его слова интерпретировали, как всегда, по-своему. Так к чему готовиться — взгляд журналиста Кремлевского пула.

За время спецоперации на Украине мы не раз слышали от украинских и западных политиканов, что Россия, дескать, вот-вот применит ядерное оружие. Они там так ждут нашего ядерного удара, а мы им то «Орешник» отправим, то новейшие атомные крейсеры с мощнейшими ядерными боеголовками на борту на воду спустим.

Президенту США Дональду Трампу предстоит серьезно подумать, прежде чем приближать мир к ядерной катастрофе Фото: Official White House / Shealah Craighead

Мы не устаем напоминать, что Россия никогда не станет инициатором ядерного удара, но у нее есть все возможности, чтобы защититься от агрессии. И не лишним здесь напомнить слова президента Путина о том, что будет в случае нанесения по России ядерного удара (сказаны они были еще за 3,5 года до начала СВО): «Мы как мученики в рай попадем. А они все сдохнут. Даже раскаяться не успеют».

Актуальность эти слова не потеряли и сегодня, но на Западе их, похоже, забыли. Забыл тот же Трамп, которому тогда, в 2018 году, они и были отчасти адресованы. Кто ж еще решится померяться с Россией ядерными боеголовками, если не Штаты?..

И вот сейчас именно Трамп решил побряцать ядерным оружием, которого у Америки, по его словам, конечно же, «больше, чем у России», и, конечно же, оно «более разрушительное». Ядерную энергию Трампа, который уже собрался проводить испытания, Путин попытался несколько раз «притушить». Он рассказал про новейшую ракету «Буревестник» с ядерной установкой и о подводном аппарате «Посейдон» — тоже с ядерной установкой, и тоже ядерном носителе.

Причем сделано это было красиво: не каким-то постом в соцсетях или парой фраз, небрежно брошенных журналистам, мол, сами додумаете. Про «Буревестник» Путин рассказал на совещании с командующими группировками войск в зоне СВО, а после — раненым бойцам, сидя вместе с ними за столом в военном госпитале. Тогда же он раскрыл и информацию про испытания «Посейдона».

Путин выдавал информацию дозировано, но подробно настолько, насколько это нужно, чтобы там, за океаном, да и в Старом свете услышали: не надо нагнетать и не надо забывать, что вы даже раскаяться не успеете – просто сдохнете.

Все-таки разведка — большое дело. В купе еще и с русским стержнем. Путин не рубит с плеча, не отдает приказ Минобороны (напомню, что в США военное ведомство совсем недавно было переименовано в Министерство войны, и это самим же Трампом, который так мечтал получить Нобелевскую премию мира в этом году) здесь и сейчас начать ядерные испытания. Он… нет, не ждет. Он снова дает шанс оппонентам одуматься и не доводить до катастрофы.

Россия постоянно совершенствует свой ядерный арсенал Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Да, все, что сейчас происходит вокруг ядерной темы, похоже на игру в пинг-понг. Но Россия в ней выглядит более убедительно. Здравые умы и в США, и в других странах наверняка видят, что Путин, рассказывает о новейшем ядерном вооружении и награждает в День народного единства разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» не потому, что хочет напасть на Америку или на Европу, а потому, что вновь и вновь предупреждает: хватит играть — заиграетесь.

Кульминацией на этой неделе стало незапланированное заседание Совбеза России. Путин оправдано еще больше повысил градус напряжения, ведь прошло совещание очно и, более того, — частично публично.

Сценарий заседания тоже был хорошо выверен: «вопрос не по повестке» от спикера Госдумы (по сути, глас народа России) Вячеслава Володина — о заявлениях Трампа начать испытания ядерного оружия. Далее — мнения министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова, главы СВР Сергея Нарышкина и секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Все, как один, свои доклады сводили к тому, что американцы готовятся, и нужно дать симметричный ответ.

И только глава ФСБ Александр Бортников не был столь категоричным. Путин поддержал его. Президент поручил собрать «дополнительную информацию, провести ее анализ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». Но эти его слова на Западе снова поняли по-своему — будто Путин распорядился провести испытания.

Этот Совбез, этот еще один сигнал стал «подарком» Трампу в первую годовщину его избрания президентом США во второй (и в последний) раз.

Последний раз СССР проводил ядерные испытания в конце 1991 года, Россия - никогда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что дальше? Пока — пауза. Будет ли она долгой — кто знает. Но известно точно, что все заявления Трампа о том, что некие страны (намек на Россию и Китай очевиден) якобы проводили подземные взрывы, не соответствуют действительности. Свои последние испытания СССР провел за месяц до распада — в ноябре 1991 года, Россия — ни разу. Китай — в 1996-м. Доказательств иного нет. Все ядерные державы пока по-прежнему соблюдают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Почему тема возникла сейчас? Трампу важно быть постоянно в тонусе, на виду. Он — «хозяин» мира, он — тот, кто «снова сделает Америку великой».

Ему важно поддерживать эти нарративы. Чтобы Америка «снова стала великой», ему никто и ничто не должно мешать – ни Россия, ни Китай с их растущим политическим и экономическом влиянием.

Есть и еще один момент: «эйфория Анкориджа» закончилась. Будапештский саммит, который инициировал и отменил сам же Трамп, не состоялся. По закрытым каналам переговоры по Украине наверняка идут, но, чтобы о них рассказать, Вашингтону нужен результат, а результат для Трампа — это «сломать» Путина и заставить его принять мир на условиях США (равно — Европы и Киева).

На этот раз Россия оказалась не по зубам. Вот и приходится прибегать к ядерным «маневрам» в надежде, что хотя бы этого Путин испугается и сдастся. Опять промахнулись.

Да и время, которое дал Путин на изучение вопроса целесообразности ядерных испытаний, — оно не для наших силовиков, оно для Трампа и его команды, время подумать — а надо ли им это все.

И это на фоне другой катастрофы — катастрофы для Киева, который теряет два крупнейших стратегических пункта: Купянск и Красноармейск. ВСУшники сдаются в плен. Русские солдаты уверенно наступают.

ВСУ терпят поражение в двух стратегических населенных пунктах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У нас говорят, язык до Киева доведет. А оружие тем более поможет это сделать, пока там, за океаном, пугают Россию ядерными боеголовками и думают, как бы красиво выйти из некрасивой игры. Желательно сухими и чистыми. Только вот поздно — вляпались даже не по пояс, а увязли по самую шею.

Путин накрыл Россию «ядерным зонтиком» и не будет спешить с решением. Он подождет следующего хода Трампа.

И этим ходом, возможно, станет звонок из Белого дома в Кремль. Снова наступит «разрядка», возможно, Трамп даже вновь соберется на саммит с Путиным в Будапешт. Но это не будет концом конфронтации и войны.