Компания собрала лучшие кадры от фотографов и любителей авиации Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Обновленный дизайн самолетов авиакомпании «Ямал» привлек внимание споттеров и пассажиров по всей стране. Фотографии лайнеров с новой символикой публикуют в сообществах и соцсетях. Об этом рассказывает авиакомпания в telegram-канале

«А вы знали, что наш Суперджет с новым логотипом стал настоящей звездой для объективов?.. Профессиональные споттеры, любители и даже пассажиры ловят красивые кадры в Омске, Уфе, Москве и, конечно, на Ямале», — пишут в сообщении.

Ямальские Суперджеты с новым логотипом уже снимали в аэропортах Омска, Уфы, Москвы и на Ямале. Суперджет с бортовым номером RA-89090, известный как «Мишколет», презентовали 22 октября в Домодедово. Компания собрала коллекцию лучших кадров от профессиональных фотографов и любителей авиации.

1/3 Фото, выбранные авиакомпанией «Ямал» Фото: Елена Котенко — https://vk.com/wall212103488_13854