Новый логотип «Ямала» стал хитом у авиафотографов по всей России. Фото
Компания собрала лучшие кадры от фотографов и любителей авиации
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Обновленный дизайн самолетов авиакомпании «Ямал» привлек внимание споттеров и пассажиров по всей стране. Фотографии лайнеров с новой символикой публикуют в сообществах и соцсетях. Об этом рассказывает авиакомпания в telegram-канале
«А вы знали, что наш Суперджет с новым логотипом стал настоящей звездой для объективов?.. Профессиональные споттеры, любители и даже пассажиры ловят красивые кадры в Омске, Уфе, Москве и, конечно, на Ямале», — пишут в сообщении.
Ямальские Суперджеты с новым логотипом уже снимали в аэропортах Омска, Уфы, Москвы и на Ямале. Суперджет с бортовым номером RA-89090, известный как «Мишколет», презентовали 22 октября в Домодедово. Компания собрала коллекцию лучших кадров от профессиональных фотографов и любителей авиации.
Фото, выбранные авиакомпанией «Ямал»
Фото: Елена Котенко — https://vk.com/wall212103488_13854
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» объявила о масштабном ребрендинге, который охватит все направления работы перевозчика. У компании будет новый визуальный стиль, отражающий северную эстетику.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!