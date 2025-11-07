Пуровский район стал лидером Ямала по расселению аварийного жилья

Новые квартиры жители района получают в микрорайоне «Южный» Тарко-Сале Фото: Илья Московец © URA.RU

Пуровский район вошел в лидеры Ямала по масштабам расселения аварийного жилья в рамках губернаторской программы, о завершении которой Дмитрий Артюхов объявил 5 ноября 2025 года. За семь лет в районе расселили 135 тысяч квадратных метров жилплощади, что позволило улучшить условия для 3089 семей. Об этом сообщил глава района Андрей Трапезников в своем telegram-канале.

«Благодаря значимой поддержке губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова Пуровский район — в лидерах по расселению из аварийного жилья за последние семь лет. За это время мы расселили 135 тысяч квадратных метров жилья аварийного фонда, а это 3 089 семей», — пишет Трапезников.

Новые квартиры жители района получают в микрорайоне «Южный» (Тарко-Сале), где за два года уже поселились почти 750 семей. Они переехали из деревянных аварийных домов в капитальное жилье.

