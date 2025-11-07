Слухи ЯНАО: подрядчики испытывают мэров

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пока губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжает реализовывать мегапроекты, мэры Ноябрьска и Нового Уренгоя готовятся в ручном режиме руководить уборкой снега. В то же время слухачи обсуждают, что стоит за заявлением о возможном закрытии ямальских колоний, а бортпроводники стесняются просить повышения зарплат. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете — кем работает в Москве родственница бывшего главы Нового Уренгоя и почему ямальцы берут отпуска в межсезонье.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Дмитрий Артюхов не планирует новых мегастроек в ближайшем будущем Фото: Илья Московец © URA.RU

Артюхов притормозит запуск мегапроектов

Источники, близкие к властям региона, поговаривают, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на время откажется от мегапроектов, подобных «Ямал Арене» или курорту «Рай Из». При этом все начатое продолжит реализовываться. «Задача следующего года — не пошатнуть доверие северян к выбранному правительственному курсу. Средствами обеспечены все льготы, которые сейчас есть в регионе. Это же касается строек. Все, что начато — завершат, новые проекты планировать не будут — оставят до лучших времен», — поговаривают инсайдеры в правительстве. Отчасти это объясняется тем, что основные нужды северян уже обеспечиваются за счет существующих центров «Северный характер», а в Новом Уренгое и Салехарде заканчивается возведение социальных объектов.

Продолжение после рекламы

Депутат начинает пиар-компанию

Инсайдеры поговаривают, что депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый начинает активно готовиться к предстоящим выборам в новый созыв. Он все чаще стал посещать Ямал, а на днях дал развернутые интервью местным журналистам. «С одной стороны, его обычная деятельнось. Но косвенно она может свидетельствовать о его стремлении сделать фигуру более узнаваемой среди населения перед предстоящими в 2026 году выборами в Госдуму РФ», — говорят инсайдеры.

Мэров испытывают подрядчики,...

Слухачи болтают, что зимой мэра Ноябрьска Алексея Романова и главу Нового Уренгоя Антона Колодина ждут новые испытания с дорожниками. Якобы уже сейчас жители активно указывают подрядчикам на недостатки в работе. «Дорожники высылают фото о проделанной работе, а внимательные горожане опровергают заявления о „недавно прошедшей технике“, уточняя, что снег не тронут и нет отвалов, возникающих после прохода грейдеров. Видимо, как и в прежние годы, мэрам придется выезжать в проблемные места и в ручном режиме справляться с ситуацией», — говорят слухачи.

…а чиновников — коммунальщики

Близкие к администрации Ноябрьска источники поговаривают, что чиновники жалуются на высокую стоимость коммунальных услуг. «Работники обсуждают между собой высокие чеки за коммуналку, которые им приходят. Якобы бьют по карману такие дополнительные растраты. Советуют друг другу, как больше сэкономить», — посмеиваются сплетники.

На Ямале готовятся к закрытию колоний

Сплетники в кулуарах поговаривают, что недавнее заявление, что колонии в Харпе будут закрывать, является первым шагом в стратегии постепенного превращения ямальских горных маршрутов и мест в туристические кластеры. Известно, что в стратегии развития Ямала как опорного края российской Арктики огромное место уделено туризму и монетизации туристических потоков в округ. «Отсюда и продвижение программы властей по закрытию колоний, высвобождению потенциала природных мест и создание точек притяжения для гостей и туристов, чтобы Ямал более не ассоциировался с этими печальными местами», — судачат сплетники.

Вадим Галыгин взял в помощницы невестку экс-мэра Нового Уренгоя Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Родственница экс-мэра делает карьеру в Москве

Инсайдеры в медиатусовке обсуждают карьеру невестки бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова Ксении Есиной. Поговаривают, что родственница экс-чиновника «поднялась» в Москве, работает со звездами и выпускает свои музыкальные треки: «Есина после того, как Воронова отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки, переехала в Москву и быстро нашла себе хорошую работу. Теперь она личный помощник артиста Владимира Галыгина», — делятся источники.

Продолжение после рекламы

Департамент пытается избежать проверок

Ходят слухи, что руководитель департамента образования Ямальского района Светлана Солодовникова пытается избежать проверок, которые могут начаться после череды скандалов из-за директора школы. «Поговаривают, что Солодовниковой подкинула проблем директор школы Марина Гулида, вокруг которой постоянные скандалы. От ее подчиненных слишком часто поступают жалобы. Скорее всего, эта информация может дойти и главы города, который устроит проверку всему департаменту», — делятся источники.

«Ямал-медиа» готовится поглотить городские СМИ Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Медиахолдинги готовятся к поглощению

Слухачи поговаривают, что в 2026 году все городские СМИ региона ждет слияние в один мощный холдинг на основе окружного «Ямал-Медиа». Например, в ноябрьском медиахолдинге «МиГ» летом прошли закрытые собеседования действующих сотрудников с представителями «Ямал-Медиа». «Большинство журналистов и технических специалистов получат предложения о работе в новой структуре, несколько человек готовятся к переходу в пресс-службу администрации Ноябрьска, а какая-то часть работу все же потеряет. Условия ротации кадров и точное число непрошедших отбор остаются тайной, что порождает среди сотрудников тревогу и спекуляции», — говорят слухмейкеры.

Специалисты бегут из арт-резиденции

В управлении культуры Ноябрьска слухачи судачат о настоящем кадровом бегстве из недавно открывшейся арт-резиденции «Миксер». Говорят, что с момента старта проекта его покинули несколько перспективных сотрудников, а тех, кто остался, якобы ждет волна сокращений. Причину проблем сплетники видят в неэффективном руководстве. Злые языки шепчут, что атмосфера в коллективе тяжелая, а творческие инициативы постоянно блокируются бюрократией.

Роспотребнадзор готовит десант

После нескольких случаев отравлений в городских кафе, о которых предпочитали не распространяться, по Ноябрьску пополз слух о готовящемся масштабном десанте Роспотребнадзора. По слухам, внеплановые проверки затронут все заведения общепита, особенно те, что работают при гостиницах и ночных клубах. «Источники в ведомстве информацию подтверждают. Владельцы некоторых кафе срочно приводят документацию и санитарные книжки в порядок, что также косвенно подтверждает слухи», — поговаривают слухмейкеры.

Бортпроводники хотят прибавки к зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бортпроводники стесняются просить прибавку

Поговаривают, что бортпроводники авиакомпании «Ямал» хотят больше денег, но просить у главы компании Артема Лобачева боятся. «Работники между собой шепчутся, что нагрузка стала больше, а поощрений никаких нет. Было бы неплохо повысить зарплаты за то, что часто приходится работать на износ. Просить у Лобачева лично страшновато, а как выпросить больше зарплату — не знают», — болтают сплетники.

Продолжение после рекламы

Врачи готовятся к поборам...

В горздраве Ноябрьска поговаривают, что для сокращения расходов бюджета, поликлиники рассматривают идею введения платы за бланки некоторых справок. Причем это коснется самых востребованных заключений. «Речь идет о документах для бассейна, справках для водительской комиссии и других не входящих в полис ОМС услугах. Это скрытый способ переложить часть затрат на горожан, ведь сами бланки стоят копейки, а платить предложат по несколько сотен рублей», — возмущаются источники.

…и негодуют на пациентов

Между тем врачи Новоуренгойской городской больницы, выйдя из отпуска, жалуются на большие очереди пациентов. «Медики уже не стыдясь высказывают пациентам на приеме, что только им стоило выйти на работу после отпуска, как за дверьми собирается много больных. Якобы они не успевают столько работать и быстро устают. Но только зачем жаловаться об этом прямо пациентам, которые ничего не решают?» — недоумевают сплетники.

Ямальцы берут отпуска в межсезонье

Инсайдеры поговаривают, что работающие в Салехарде жители Лабытнанги стараются взять отпуска в ноябре. Причиной тому — закрытие паромной переправы. «Между закрытием паромной и открытием ледовой переправ проходит около месяца. В это время людей перевозят на вертолетах, билет на которые только в один конец стоит около 1400 рублей. Летать так каждый день — накладно, поэтому многие стараются взять отпуска именно на этот период», — сообщают слухачи.

Зоозащитники воюют с хозяевами животных,...

Сплетники поговаривают, что между владельцами домашних животных в Ноябрьске и местными волонтерами, помогающими питомцам, разразился крупный скандал. Причиной стало хамское общение с хозяевами четвероногих. «Волонтеры обвинили владельцев в „живодерстве“ и назвали их „недовладельцами“, якобы за то, что те не могут уследить за своими кошками и собаками и вообще плохо за ними ухаживают», — болтают сплетники. Чем разрешился скандал сплетники не поясняют, но то, что между волонтерами и владельцами пробежал «черная кошка» — это, похоже, надолго.

Родители не хотят уколов детей тремя компонентами вакцины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

…а родители — с медиками

Сплетники болтают, что в среде мам зреет недовольство навязыванием прививок детям, которые тяжело перенесли их в предыдущий раз. Якобы в ямальских больницах нет однокомпонентных вакцин от паротита, а прививку от опасных инфекций поставить нужно. «Альтернативой предлагают трехкомпонентную вакцинацию, после которой дети, привитые от краснухи и кори жалуются на аллергию и плохое самочувствие. Речь идет о единичных случаях, но находятся категории мамочек, которые „вечно недовольны“ и высказываются, не разобравшись в вопросе до конца», — поговаривают слухачи.

Продолжение после рекламы