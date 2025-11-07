Украшение ручной работы выполнено из чешского и японского бисера Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Салехарде (Ямал) мастер по изготовлению украшений из бисера Олеся Касаткина создает авторские изделия с символикой региона. Ее колье «Ямал» с орнаментом «оленьи рога» стало настолько популярным, что она разыгрывает его в своих соцсетях. Об этом сообщают в telegram-канале «Солнце Ямала».

«Авторское украшение Олеси Касаткиной создано вручную с любовью. Колье „Ямал“ — это не просто украшение, это частичка северной души, воплощенная в изящной форме», — пишут в посте.

Колье из бисера «Ямал» Фото: telegram-канал «Солнце Ямала» - https://t.me/yamalsun/233

Украшение ручной работы выполнено из чешского и японского бисера. Древний сакральный символ, по задумке Олеси, должен приносить его обладательнице благополучие и успех.

