Общество

На Ямале открылся первый ресторан сербской кухни. Фото

Первый на Ямале ресторан сербской кухни открылся в Ноябрьске
07 ноября 2025 в 19:25
Сербская «Кафана Српска»: в Ноябрьске открылся первый на Ямале ресторан балканской кухни

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ноябрьске открылся первый на Ямале ресторан сербской кухни «Кафана Српска» на 80 посадочных мест. Проект реализован при поддержке окружного центра «Мой бизнес», об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

«Блюда здесь будут готовить по традиционным рецептам. На церемонию открытия приехала делегация из Сербии, которую возглавила преподаватель русского языка из гимназии города Алексинац Оливера Войнович», — отмечается в сообщении мэрии.

Ресторан оснащен банкетным залом, современной кухней и производственными помещениями. Сербская делегация преподнесла заведению памятную картину, которая станет частью интерьера. Открытие заведения расширяет гастрономическую карту региона и знакомит ямальцев с балканской кухней. 

Открытие ресторана «Кафана Српска»

Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»

