Сербская «Кафана Српска»: в Ноябрьске открылся первый на Ямале ресторан балканской кухни Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ноябрьске открылся первый на Ямале ресторан сербской кухни «Кафана Српска» на 80 посадочных мест. Проект реализован при поддержке окружного центра «Мой бизнес», об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Блюда здесь будут готовить по традиционным рецептам. На церемонию открытия приехала делегация из Сербии, которую возглавила преподаватель русского языка из гимназии города Алексинац Оливера Войнович», — отмечается в сообщении мэрии.

Ресторан оснащен банкетным залом, современной кухней и производственными помещениями. Сербская делегация преподнесла заведению памятную картину, которая станет частью интерьера. Открытие заведения расширяет гастрономическую карту региона и знакомит ямальцев с балканской кухней.

