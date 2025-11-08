Возгорание легковушки произошло в 20:02 на улице Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске на улице Ленина 35Б (ЯНАО) вечером 7 ноября полностью сгорел автомобиль Kia Sorento. Предварительной причиной пожара считается умышленный поджог. Об этом сообщают в группе «ВКонтакте» ЕДДС-112 города Ноябрьск.

«07.11.2025 года в 20:02, улица Ленина, возле дома 35Б, открытое горение и задымление легкового автомобиля Kia Sorento... Предварительная причина пожара — поджог», — пишут в посте.

На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В ведомстве уточнили, что в результате пожара были повреждены узлы и агрегаты двигательного отсека и кузова автомобиля на общей площади двух квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работали оперативные службы. МЧС проводит проверку по факту возгорания.

Полностью сгорел автомобиль Kia Sorento Фото: группа «ВКонтакте» ЕДДС-112 города Ноябрьск