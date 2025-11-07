На Ямале ребенка укусила бездомная собака: прокуратура взыскала с властей 55 тысяч рублей

В ЯНАО в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки по иску прокуратуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прокуратура Красноселькупского района ЯНАО добилась взыскания компенсации морального вреда с местной администрации в пользу ребёнка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в апреле 2025 года в селе Красноселькуп в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, бездомная собака укусила мальчика за подбородок, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания», — уточнили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.