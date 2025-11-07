Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

На Ямале ребенка укусила бездомная собака: прокуратура взыскала с властей 55 тысяч рублей

В ЯНАО прокуратура района взыскала компенсацию за укус ребенка собакой
07 ноября 2025 в 19:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ЯНАО в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки по иску прокуратуры

В ЯНАО в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки по иску прокуратуры

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прокуратура Красноселькупского района ЯНАО добилась взыскания компенсации морального вреда с местной администрации в пользу ребёнка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в апреле 2025 года в селе Красноселькуп в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, бездомная собака укусила мальчика за подбородок, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания», — уточнили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. 

Прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации с администрации. Суд удовлетворил требования в полном объёме. Решение вступило в законную силу и исполнено — пострадавшему ребёнку выплачено 55 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал