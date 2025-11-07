В ЯНАО переносят похороны бойца погибшего в зоне СВО
Из-за сложных погодных условий переносится прощание с бойцом Андреем Терещенко
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Красноселькупском районе ЯНАО переносятся похороны и отпевание бойца СВО Андрея Терещенко. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями похороны и отпевание бойца Андрея Викторовича Терещенко переносятся. О дате и времени проведения сообщим дополнительно», — уточняется в сообщении администрации.
Ранее планировалось, что прощание с военнослужащим состоится 8 ноября: отпевание — в 09:30 в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского, а поминальный обед — в 14:00 в кафе «Апшерон». Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
