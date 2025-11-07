В ЯНАО переносят похороны бойца погибшего в зоне СВО

Из-за сложных погодных условий переносится прощание с бойцом Андреем Терещенко Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноселькупском районе ЯНАО переносятся похороны и отпевание бойца СВО Андрея Терещенко. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями похороны и отпевание бойца Андрея Викторовича Терещенко переносятся. О дате и времени проведения сообщим дополнительно», — уточняется в сообщении администрации.