В ЯНАО переносят похороны бойца погибшего в зоне СВО

Похороны бойца Терещенко перенесли из-за непогоды
07 ноября 2025 в 18:13
Из-за сложных погодных условий переносится прощание с бойцом Андреем Терещенко

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноселькупском районе ЯНАО переносятся похороны и отпевание бойца СВО Андрея Терещенко. Об этом сообщает администрация муниципального образования. 

«В связи с неблагоприятными погодными условиями похороны и отпевание бойца Андрея Викторовича Терещенко переносятся. О дате и времени проведения сообщим дополнительно», — уточняется в сообщении администрации.

Ранее планировалось, что прощание с военнослужащим состоится 8 ноября: отпевание — в 09:30 в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского, а поминальный обед — в 14:00 в кафе «Апшерон». Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

