Аналитики назвали основные драйверы спроса для ямальского бизнеса
На Ямале чаще закупают хирургическое оборудование и медицинские расходники
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
Ямальские бизнесмены в третьем квартале текущего года продемонстрировали интерес к закупке автомобильного и медицинского оборудования. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«Аналитики зафиксировали рост спроса на оборудование для автобизнеса — на 48% за год и на 62% за квартал. Также увеличился спрос на медицинское оборудование — на 83% за год и на 76% за квартал. Среди подкатегорий в сфере авто за год заметнее всего вырос спрос на шиномонтажное (в 6,5 раз) и малярно-кузовное оборудование (в три раза). В медицинском оборудовании лидирует стоматологическое оборудование (рост в семь раз)», — сообщили в «Авито».
Спрос на автомобильное оборудование в ресейле вырос за год на 77%, а новое — всего на 9%. В объеме предложения автомобильное оборудование показало рост на 12% год к году, а медицинское — на 24%. Медицинское оборудование «с рук» покупали в три раза чаще, чем новое — наибольший рост спроса за год зафиксирован на стоматологическое оборудование (в 10 раз). В медсегменте, помимо стоматологического, высоким спросом пользуются расходные материалы (их покупали в три раза чаще) и хирургическое оборудование (в два раза). В автобизнесе в лидерах — оборудование для диагностики (рост на 55%) и сход-развала (на 40%).
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!