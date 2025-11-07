Аналитики назвали основные драйверы спроса для ямальского бизнеса

На Ямале чаще закупают хирургическое оборудование и медицинские расходники Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Ямальские бизнесмены в третьем квартале текущего года продемонстрировали интерес к закупке автомобильного и медицинского оборудования. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Аналитики зафиксировали рост спроса на оборудование для автобизнеса — на 48% за год и на 62% за квартал. Также увеличился спрос на медицинское оборудование — на 83% за год и на 76% за квартал. Среди подкатегорий в сфере авто за год заметнее всего вырос спрос на шиномонтажное (в 6,5 раз) и малярно-кузовное оборудование (в три раза). В медицинском оборудовании лидирует стоматологическое оборудование (рост в семь раз)», — сообщили в «Авито».