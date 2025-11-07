Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Суд обязал предприятие в Муравленко выплатить работнику 176 тысяч рублей

В ЯНАО работодатель уволил сотрудника и не выплатил компенсацию
07 ноября 2025 в 19:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ЯНАО прокуратура добилась выплаты компенсации работнику за междувахтовый отпуск

В ЯНАО прокуратура добилась выплаты компенсации работнику за междувахтовый отпуск

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Муравленко (ЯНАО) добилась в судебном порядке выплаты компенсации работнику предприятия за  неиспользованные дни междувахтового отпуска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что обществом в нарушение требований трудового законодательства при увольнении работнику не выплачена компенсация за не предоставленные дни междувахтового отпуска», — говорится в сообщении прокуратуры.

Для защиты прав работника прокуроры обратились в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме — предприятие выплатило сотруднику 176 609 рублей. Решение суда уже исполнено.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал