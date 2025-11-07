Суд обязал предприятие в Муравленко выплатить работнику 176 тысяч рублей
В ЯНАО прокуратура добилась выплаты компенсации работнику за междувахтовый отпуск
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура города Муравленко (ЯНАО) добилась в судебном порядке выплаты компенсации работнику предприятия за неиспользованные дни междувахтового отпуска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что обществом в нарушение требований трудового законодательства при увольнении работнику не выплачена компенсация за не предоставленные дни междувахтового отпуска», — говорится в сообщении прокуратуры.
Для защиты прав работника прокуроры обратились в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме — предприятие выплатило сотруднику 176 609 рублей. Решение суда уже исполнено.
