Суд обязал предприятие в Муравленко выплатить работнику 176 тысяч рублей

В ЯНАО прокуратура добилась выплаты компенсации работнику за междувахтовый отпуск Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Муравленко (ЯНАО) добилась в судебном порядке выплаты компенсации работнику предприятия за неиспользованные дни междувахтового отпуска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что обществом в нарушение требований трудового законодательства при увольнении работнику не выплачена компенсация за не предоставленные дни междувахтового отпуска», — говорится в сообщении прокуратуры.