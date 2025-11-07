История революции в Салехарде: что напомнит туристу «о времени большевиков»

В Обдорском остроге захоронены растрелянные большевики Фото: Александра Статных © URA.RU

В молодых городах ЯНАО практически нет памятников героям революции. Единственный бюст ссыльнопоселенцу Тихону Сенькину, провозгласившему советскую власть на Ямале, находится в Салехарде. О бюсте и судьбе героя революции и других напоминаниях о большевиках — в материале URA.RU.

Тихон Сенькин: судьба человека и памятника

Тихон Сенькин появился на свет в 1886 году. В 19 лет он попал под арест: в период революционного движения 1905 года в Российской империи Сенькин вместе с отцом и братом активно привлекал крестьян к участию в восстаниях и участвовал в поджогах усадьб помещиков в Орловской губернии. Отец и брат казнены через повешение, а Тихон отправлен в ссылку в Обдорск.

Бюст Тихону Сенькину Фото: Фото: А. Ткачев, группа «Интерактивный Салехард», VK -https://vk.com/@-197980691-bust-tihona-danilovicha-senkina

В 1918 году с крыльца здания инородческих управ Тихон объявил об установлении власти Советов. Однако с приходом в Салехард белочехов ему пришлось покинуть город. После того как Красная армия освободила столицу Ямала, Сенькин не задержался в Обдорске и возглавил отряд, задачей которого было подавление восстания крестьян в Сибири. В марте 1921 года в Кондинском районе Югры Сенькина схватили крестьяне, которые его четвертовали.

Продолжение после рекламы

В декабре 1969 года был установлен бюст революционера, а в 2001 году его отреставрировали и переместили на новое место. Одна из улиц города, ранее носившая название Подгорная, теперь носит его имя — в честь человека, который объявил об установлении Советской власти в Обдорске.

Здание инородческих управ

Проект реконструкции здания инородческих управ Фото: telegram-канал Алексея Титовского - https://t.me/titovsky_al/5678

В 1901 году в Обдорске постоили специальное здание, предназначенное для размещения Обдорской самоедской и остяцкой инородческих управ. 24 апреля 1918 года с его крыльца Сенькин объявил о установлении Советской власти от лица большевистской организации.

Объект культурного наследия «Здание инородческих управ, 1901 года» имеет большое историческое значение. В частности, в период с 27 февраля по 4 марта 1932 года в этом здании прошел первый окружной съезд Советов на Ямале. Главным решением съезда стало переименование Обдорска (известного с 1595 года) в Салехард. В настоящее время здание находится на реставрации — принято решение придать ему оригинальный облик.

Обдорское восстание и расстрел большевиков

В 1921 году началось восстание против советской власти. Восстание, которое началось 31 января 1921 года в северо-восточной части Ишимского уезда Тюменской губернии, быстро распространилось. Вскоре оно охватило значительную часть Тюменской и Омской губернии; Курганского уезда Челябинской губернии, а также часть Екатеринбургской губернии.

К весне 1921 года действия повстанческих отрядов распространились на обширную территорию, простирающуюся с севера на юг от Обдорска до Каркаралинска и с запада на восток от станции Тугулым до Сургута. К апрелю численность участников восстания превысила 100 тысяч человек. Бороться с восставшими ушел и отряд Сенькина. А вот в самом Обдорске в марте 1921 года произошли кровавые события. Восставшие жестоко расправились с милиционерами, несколькими красноармейцами гарнизона и членами ревкома.

"17 марта 1921 года в районе современного Обдорского острога были захоронены жертвы мятежа из числа большевиков и их сторонников. Так что, до появления памятника Владимиру Ленину в городском саду, на данной территории проходили митинги на годовщины празднования Великой Октябрьской социалистической революции», — рассказывал корреспонденту URA.RU экскурсовод и краевед Герман Бардин.

Памятная плита на месте захоронений Фото: Максим Подкин, URA.RU