Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

150 лет педагогического стажа: воспитатель из Ноябрьска победила во Всероссийском конкурсе. Фото

Педагог из ЯНАО возглавила рейтинг педагогических династий России
07 ноября 2025 в 18:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Воспитатель детского сада «Аленький цветочек» стала лучшей на всероссийском конкурсе

Воспитатель детского сада «Аленький цветочек» стала лучшей на всероссийском конкурсе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Педагог из Ноябрьска (ЯНАО) Кристина Иньшинина из детского сада «Аленький цветочек» одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая династия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Общий педагогический стаж семьи Иньшининых превышает 150 лет! Кристина Алексеевна представляет уже четвертое поколение педагогов. Это замечательный пример преемственности и ценности воспитания и обучения детей!», — уточнили в мэрии. 

Конкурс собрал 205 заявок из 36 регионов страны, в финал вышли 15 сильнейших династий. Кристина Алексеевна стала лучшей в номинации «Призвание быть», продолжив семейную традицию преданности профессии. 

Продолжение после рекламы

Кристина Иньшинина педагог детского сада «Аленький цветочек»

Фото: Пресс-служба администрации Ноябрьска

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал