Педагог из Ноябрьска (ЯНАО) Кристина Иньшинина из детского сада «Аленький цветочек» одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая династия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Общий педагогический стаж семьи Иньшининых превышает 150 лет! Кристина Алексеевна представляет уже четвертое поколение педагогов. Это замечательный пример преемственности и ценности воспитания и обучения детей!», — уточнили в мэрии.

Конкурс собрал 205 заявок из 36 регионов страны, в финал вышли 15 сильнейших династий. Кристина Алексеевна стала лучшей в номинации «Призвание быть», продолжив семейную традицию преданности профессии.

