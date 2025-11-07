150 лет педагогического стажа: воспитатель из Ноябрьска победила во Всероссийском конкурсе. Фото
Воспитатель детского сада «Аленький цветочек» стала лучшей на всероссийском конкурсе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Педагог из Ноябрьска (ЯНАО) Кристина Иньшинина из детского сада «Аленький цветочек» одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая династия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Общий педагогический стаж семьи Иньшининых превышает 150 лет! Кристина Алексеевна представляет уже четвертое поколение педагогов. Это замечательный пример преемственности и ценности воспитания и обучения детей!», — уточнили в мэрии.
Конкурс собрал 205 заявок из 36 регионов страны, в финал вышли 15 сильнейших династий. Кристина Алексеевна стала лучшей в номинации «Призвание быть», продолжив семейную традицию преданности профессии.
Кристина Иньшинина педагог детского сада «Аленький цветочек»
Фото: Пресс-служба администрации Ноябрьска
