Прокуратура Салехарда через суд обязала больницу оборудовать кабинеты для детей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прокуратура Салехарда добилась через суд обеспечения прав детей на медицинскую помощь, выявив нарушения в оснащении кабинетов офтальмолога и лора в детской поликлинике ГБУЗ «СОКБ». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Салехарда в текущем году выявила нарушения в деятельности ГБУЗ „СОКБ“, связанные с недостаточным оборудованием кабинетов офтальмолога и лора в детской поликлинике для обследования и лечения несовершеннолетних, в том числе с паллиативными заболеваниями», — отмечается в сообщении.
После отказа главного врача устранить нарушения прокурор обратился в суд с иском об обязании доукомплектовать медицинское подразделение. Суд удовлетворил заявленные требования, а исполнение решения взято на контроль городской прокуратуры.
