Прокуратура Салехарда через суд обязала больницу оборудовать кабинеты для детей

07 ноября 2025 в 19:10
По требованию прокуратуры Салехарда обеспечено право детей на медобслуживание

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Салехарда добилась через суд обеспечения прав детей на медицинскую помощь, выявив нарушения в оснащении кабинетов офтальмолога и лора в детской поликлинике ГБУЗ «СОКБ». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Салехарда в текущем году выявила нарушения в деятельности ГБУЗ „СОКБ“, связанные с недостаточным оборудованием кабинетов офтальмолога и лора в детской поликлинике для обследования и лечения несовершеннолетних, в том числе с паллиативными заболеваниями», — отмечается в сообщении.

После отказа главного врача устранить нарушения прокурор обратился в суд с иском об обязании доукомплектовать медицинское подразделение. Суд удовлетворил заявленные требования, а исполнение решения взято на контроль городской прокуратуры.

