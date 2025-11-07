Прокуратура Салехарда через суд обязала больницу оборудовать кабинеты для детей

По требованию прокуратуры Салехарда обеспечено право детей на медобслуживание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Салехарда добилась через суд обеспечения прав детей на медицинскую помощь, выявив нарушения в оснащении кабинетов офтальмолога и лора в детской поликлинике ГБУЗ «СОКБ». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Салехарда в текущем году выявила нарушения в деятельности ГБУЗ „СОКБ“, связанные с недостаточным оборудованием кабинетов офтальмолога и лора в детской поликлинике для обследования и лечения несовершеннолетних, в том числе с паллиативными заболеваниями», — отмечается в сообщении.