В Новом Уренгое замдиректора школы поймали на взятках от бизнесмена из Екатеринбурга

Бизнесмен из Екатеринбурга попался на взятке замдиректору школы в ЯНАО
Новый эпизод коррупции в школах выявлен в Новом Уренгое
Новый эпизод коррупции в школах выявлен в Новом Уренгое
В Новом Уренгое (ЯНАО) заместитель директора по АХЧ попала под уголовное дело за получение взятки от директора фирмы из Екатеринбурга. События происходили в 2021 году, в отношении обоих возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба окружного следкома.

«В 2021 году заместитель директора по административно хозяйственной работе одной из школ в Новом Уренгое получила от директора коммерческой организации из Екатеринбурга взятку в сумме 70 000 рублей. Деньги переданы за беспрепятственное заключение с его фирмой контрактов на выполнение работ, приемку товаров и оборудования и общее покровительство при дальнейшем сотрудничестве», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

От источников агентства стало известно, что речь идет о школе имени Коротчаева. За уточнением информации корреспондент обратился в пресс-службу ведомства, ответ ожидается.

Подобная схема выявляется в ямальских школах и детских садах уже не впервые. Известно, что в Новом Уренгое получили штрафы. В 2024 году решением суда за получение взяток оштрафованы должностные лица детсада «Руслан» и школы №9 из Нового Уренгоя. В отношении бизнесмена из Екатеринбурга уголовное дело тогда прекратили, в связи с его деятельным раскаянием. 

