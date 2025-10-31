В курганском округе десятилетний мальчик пострадал, перевернувшись на мопеде

В Звериноголовском округе Курганской области 10-летний мальчик опрокинулся на мопеде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Звериноголовском округе Курганской области десятилетний мальчик получил травмы, перевернувшись на мопеде. Ребенок самостоятельно взял транспортное средство и выехал за пределы населенного пункта без ведома взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«ДТП произошло 30 октября около 18:00 в деревне Верхняя Алабуга. Подросток 2015 года рождения передвигался по проселочной дороге на мопеде „Альфа“. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мототранспорта. В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок взял мопед без разрешения взрослых. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция призвала родителей и законных представителей уделять больше внимания контролю за детьми и подростками. Ведомство напоминает, что управление транспортом без обучения и прав представляет серьезную опасность, а безопасность несовершеннолетних — ответственность взрослых.