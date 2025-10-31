Расследованием аварии с пятью погибшими в ЯНАО занимались следователи УМВД
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Следствием по делу о ДТП с пятью погибшими, среди которых были несовершеннолетние, занималась следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по ЯНАО. Авария произошла в июне на автодороге «Сургут -Салехард», сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД.
«Расследование завершено. Благодаря собранным доказательствам, показаниям очевидцев произошедшего, а также результатам многочисленных экспертиз вина обвиняемого доказана в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Обвинительное заключение поддержала прокуратура ЯНАО. Уголовное дело направлено в суд, предполагаемому виновнику ДТП, вызвавшего общественный резонанс, грозит до семи лет лишения свободы.
Материал из сюжета:Смертельные ДТП на Ямале
