Расследованием аварии с пятью погибшими в ЯНАО занимались следователи УМВД

Уголовное дело о смертельном ДТП в Муравленко расследовала полиция ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Следствием по делу о ДТП с пятью погибшими, среди которых были несовершеннолетние, занималась следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по ЯНАО. Авария произошла в июне на автодороге «Сургут -Салехард», сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД.

«Расследование завершено. Благодаря собранным доказательствам, показаниям очевидцев произошедшего, а также результатам многочисленных экспертиз вина обвиняемого доказана в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.