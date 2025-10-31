Шойгу заявил, что ядерные испытания идут постоянно во всем мире

Шойгу заявил о непрерывных ядерных испытаниях на математических моделях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране мира ни на один день, но проводятся они не физически, а на математических моделях с применением расчетной техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день и ни на один час. Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники, и они проводились не физические испытания, а делались математические модели», — сказал Шойгу. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ».

Секретарь Совбеза подчеркнул необходимость таких испытаний для поддержания боеготовности ядерного арсенала. По словам Шойгу, математическое моделирование ядерных испытаний требует постоянного внимания и совершенствования.

Ранее США приступили к проведению испытаний ядерного вооружения. Президент США Дональд Трамп объявил, что данное решение принято в качестве ответной меры на аналогичные испытания, осуществляемые другими государствами.

В настоящее время арсенал Вашингтона насчитывает немногим более пяти тысяч ядерных боеголовок. Вместе с тем все оборудование, предназначенное для запуска ядерных зарядов, равно как и сами заряды, нуждаются в модернизации. Американская администрация разработала долгосрочную программу на период в пятьдесят лет, на реализацию которой планируется направить около 300 миллиардов долларов. Об истории ядерного оружия в США, их арсенале и о том, какая страна все же может их сдерживать — в материале URA.RU.