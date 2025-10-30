Ответ России на ядерные испытания США и новые переговоры Путина: о чем Песков рассказал журналистам 30 октября

Встреча Путина и Си может быть оперативно согласована, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия будет принимать меры в случае нарушения моратория на ядерные испытания со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помимо этого, представитель Кремля рассказал о возможности проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Пескова, встреча может быть очень оперативно согласована.

Также во время разговора была поднята тема отношений Москвы и Вашингтона. По словам Пескова, диалог стран не зашел в тупик, несмотря на то, что США не сделали шагов по поводу ядерного сдерживания. Главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Россия ответит США при нарушении моратория

США могут проводить ядерные испытания и развивать свои системы обороны. Но в случае нарушения ядерного моратория, Россия будет принимать меры. Об этом заявил Песков в ходе разговора с журналистами.

«Все страны занимаются развитием своих систем обороны. США — суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Но хочу напомнить заявление Путина, что если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — заявил представитель Кремля.

Состоятся ли переговоры Си и Путина

Также пресс-секретаря президента спросили о подготовке встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. По его словам, эта встреча пока не запланирована, но она может быть весьма оперативно согласована.

США не идут навстречу РФ по ядерному сдерживанию

Вашингтон пока не сделал никаких предметных шагов и предложений в рамках ядерного сдерживания. В том числе не приходится говорить о каком-то продвижении в рамках ДСНВ (Договор о сокращении наступательных вооружений).





Он подчеркнул, что вопросы, касающиеся ДСНВ и проведения ядерных испытаний, следует рассматривать отдельно, поскольку они не являются тождественными. Вместе с тем российская сторона выражает надежду, что сведения относительно испытаний «Буревестника» и «Посейдона» были переданы президенту США Дональду Трампу в правильной интерпретации: эти испытания не могут быть классифицированы как ядерные ни при каких обстоятельствах.

Диалог России и Штатов не зашел в тупик

Помимо вышеперечисленного, Песков отметил, что изменение риторики руководителей России и США не означает полного прекращения диалога между государствами. К этому относится и обращение к теме ядерного оружия.

«Нет, [изменение риторики в отношениях России и США] не означает [что начавшийся диалог зашел в тупик, и только апелляция к ядерному оружию сможет активизировать контакты]», — сказал Песков. Сделал он это, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Состоится ли разговор Путина и Трампа

Песков сообщил, что в настоящее время проведение телефонного разговора между Путиным и Трампом не запланировано. Сделал он это также во время разговора с журналистами.

Почему «Буревестник» и «Посейдон» показали бойцам

Владимир Путин объявил о создании нового вооружения перед ранеными военнослужащими, вернувшихся с зоны СВО. Это произошло потому, что глава государства счел важным ознакомить их с вопросами обеспечения национальной безопасности в более широком аспекте.





«Президент сам пояснил и сказал, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны», — заявил Песков. Этим он ответил на вопрос, почему Путин выступил перед раненными бойцами, а не в командном пункте или на Совбезе.

