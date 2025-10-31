Мэр подчеркивает, что идея действительно заимствована, но вовсе не у Перми, а у маленького города Счастье в ЛНР на юго-западе России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На въезде в башкирское село Бижбуляк появилась инсталляция, напоминающая знаменитую пермскую надпись «Счастье не за горами». Изображения арт-объекта опубликовал в своем telegram-канале глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. При этом мэр подчеркивает, что идея действительно заимствована, но вовсе не у Перми, а у маленького города Счастье в ЛНР на юго-западе России.

«В некоторых комментариях читаю, что у нас не хватило своей фантазии и мы скопировали идею Перми. Да, мы скопировали. Но не у них, а у маленького города Счастье. Бывая в рабочих поездках к нашим ребятам с гуманитарным конвоем, часто останавливаемся и делаем фото на фоне их „Счастья“. Теперь оно есть и у нас. Конечно, у нашего названия немножко другой глубинный смысл — счастье жить и работать дома, в родной республике, в родном районе», — написал Зарипов в своем telegram-канале.

По его словам, особенно эффектно новая достопримечательность выглядит в темное время суток благодаря подсветке, выполненной в цветовой гамме государственного флага Башкортостана. Реализация проекта стала возможной при финансовом участии крупного банка, а электрооборудование предоставил один из местных предпринимателей.

Продолжение после рекламы

По данным в открытых источниках, арт-объект «Счастье не за горами» создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». В Перми он был установлен в 2009 году в рамках public-art-программы «Музей в городе». В ЛНР арт-объект с таким же названием появился намного позже — в 2023 году.