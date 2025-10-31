Работая автокурьером, можно зарабатывать несколько сотен тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржцам готовы платить до 409 тысяч рублей за работу автокурьером. правда для этого нужно иметь собственный грузовой автомобиль. URA.RU собрало топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября.

Автокурьер

В компанию Ozon ищут водителей категории В с вместительным грузовым автомобилем, в нем нужно будет доставлять посылки, а вмещать он должен от 6 паллет. Работодатель готов платить от 223200 до 409000 рублей в месяц до вычета налогов.

Разработчик

До 400000 рублей в месяц предлагают разработчикам в компании «Контур». Кандидату важно иметь опыт коммерческой разработки веб-приложений от шести лет. Сотрудник можно работать из дома, офиса или совмещать эти форматы.

Электрослесарь подземный

Зарабатывать до 300270 рублей в месяц до вычета налогов можно работая элекрослесарем в «Уралуголь». Компания рассмотрит только кандидатов подземным стажем работы от шести месяцев, также важно иметь удостоверение по профессии. График работы: вахтовый 30/30.

Врач стоматолог-ортопед

В стоматологическую клинику требуются специалисты, которым готовы платить от 200000 рублей в месяц. Из требований: высшее образование, опыт работы от одного года и желание развиваться.

Менеджер по продажам

Продавать товары для офиса, проводить переговоры и развивать отдел продаж можно за зарплату от 174242 рублей. Для трудоустройства нужен опыт в продажах от одного года и развитые коммуникативные навыки.

