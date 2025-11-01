Екатеринбурженку жестко раскритиковали на федеральном канале

Девушка набрала 82 балла за свое выступление с песней Понаровской «Ты всегда со мной» Фото: Размик Закарян © URA.RU

На музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» выступила 20-летняя екатеринбурженка Софья Миронова. Девушка исполнила песню Ирины Понаровской «Ты всегда со мной» и получила много критики от Сергея Лазарева.

«Песня абсолютно не победная, такая флегматичная с таким же флегматичным исполнением. В ней ничего не происходит... Сегодня последний отборочный этап, мы ищем кого-то экстраординарно талантливого. Выступление хорошее, концертное, одно из, но нет экстраординарного, к сожалению, ничего», — прокомментировал Сергей Лазарев в эфире программы на телеканале «Россия 1». Он также отметил, что песня «очень взрослая» для девушки и совершенно для нее не подходит.

Ранее участница рассказала, что ранее выступала на кастинге в Омске. Ее номер не впечатлил Николая Баскова, который был готов отказать претендентке в участии в проекте. Однако Сергей Лазарев занял противоположную позицию и поддержал девушку, предоставив ей возможность продолжить борьбу за место в шоу.

«Для меня это настолько несуразный выбор песни, она вам не подходит. Она старше вас своей масштабностью. Вы хорошая вокалистка, но песня не ваша», — добавил певец Ваня Дмитриенко.

Софья Миронова является студенткой Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Девушка в настоящее время продолжает обучение в стенах учебного заведения родного города, параллельно выступая на местных площадках: она специализируется на исполнении авторских композиций, отдавая предпочтение таким музыкальным направлениям, как соул, R&B и хип-хоп.