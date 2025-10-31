Вильфанд: сразу в шести округах России ожидается теплый ноябрь

Тепло вернется в Россию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

А ноябре температура воздуха превысит климатическую норму в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, на значительной части европейской территории России прогнозируются температурные показатели выше нормы, передает ТАСС. Теплая погода ожидается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах. В азиатской части страны также наблюдается зона повышенных температур — в Сибири столбики термометров будут держаться на уровне нормы или превысят ее.