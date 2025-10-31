Вильфанд: сразу в шести округах России ожидается теплый ноябрь
Тепло вернется в Россию
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
А ноябре температура воздуха превысит климатическую норму в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, на значительной части европейской территории России прогнозируются температурные показатели выше нормы, передает ТАСС. Теплая погода ожидается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах. В азиатской части страны также наблюдается зона повышенных температур — в Сибири столбики термометров будут держаться на уровне нормы или превысят ее.
Метеоролог отметил, что на большей территории Дальнего Востока, включая Якутию и Хабаровский край, температурный режим в ноябре останется близким к климатическим показателям. Исключение составят лишь Чукотка, северо-восточные районы Якутии и северная часть Камчатского края, где ожидаются температуры ниже нормы. Как пояснил Вильфанд, в эти регионы зима традиционно приходит раньше.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.