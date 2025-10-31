Клава Кока впервые получила «Золотой граммофон»

Юбилейная XXX церемония вручения премии «Золотой граммофон» проходила 30 и 31 октября на сцене «ВТБ Арены» в Москве, где выступили народные артисты России Филипп Киркоров и Юрий Антонов, певицы Полина Гагарина и Лолита, а также другие звезды отечественной эстрады. Премия учреждена радиостанцией «Русское радио» в 1996 году и вручается ежегодно исполнителям, чьи песни чаще всего звучат в эфире и пользуются наибольшей популярностью у слушателей.