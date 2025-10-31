Футболистки «Урала» завоевали золото в турнире «I Лига»

ЖФК «Урал» выиграла во втором по силе дивизионе в системе женских футбольных лиг России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Женская футбольная команда «Урал» стала победителем турнира «I Лига», обыграв в финале тамбовскую «Академию футбола» со счетом 3:1. Решающий матч состоялся 30 октября в Новороссийске, сообщила пресс-служба ФК «Урал».

«Это звание наши футболистки завоевали вчера, обыграв в финале тамбовскую „Академию футбола“ 3:1. Подопечные Анны Миляевой со стопроцентным показателем отобрались на финальный турнир: 94 забитых, 1 пропущенный, 8 побед из 8», — отметили в пресс-службе клуба. На финальном этапе турнира уральские футболистки продемонстрировали безупречную игру, одержав победы во всех матчах группового этапа с общим счетом 24:0.