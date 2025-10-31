Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Футболистки «Урала» завоевали золото в турнире «I Лига»

01 ноября 2025 в 03:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЖФК "Урал" выиграла во втором по силе дивизионе в системе женских футбольных лиг России

ЖФК «Урал» выиграла во втором по силе дивизионе в системе женских футбольных лиг России

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Женская футбольная команда «Урал» стала победителем турнира «I Лига», обыграв в финале тамбовскую «Академию футбола» со счетом 3:1. Решающий матч состоялся 30 октября в Новороссийске, сообщила пресс-служба ФК «Урал».

«Это звание наши футболистки завоевали вчера, обыграв в финале тамбовскую „Академию футбола“ 3:1. Подопечные Анны Миляевой со стопроцентным показателем отобрались на финальный турнир: 94 забитых, 1 пропущенный, 8 побед из 8», — отметили в пресс-службе клуба. На финальном этапе турнира уральские футболистки продемонстрировали безупречную игру, одержав победы во всех матчах группового этапа с общим счетом 24:0.

В четвертьфинале ЖФК «Урал» победил челябинскую областную спортивную школу со счетом 4:0, а в полуфинале обыграл петербургскую «Звезду» 3:1. Победа в турнире позволяет уральскому клубу подняться в высший дивизион женского футбольного чемпионата России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал