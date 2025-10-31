В Екатеринбурге задержан мигрант-сутенер
Сутенеру грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге под суд направили уроженца Средней Азии Сухбатулло Р. по обвинению в организации проституции и вовлечении в нее женщин. Об этом сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.
«Рынок проституции в Екатеринбурге начал частично уходить под мигрантов из Средней Азии. Но ненадолго: первого же попавшегося сутенера — Сухбатулло Р. отправили под суд», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
Сутенеру предъявлены обвинения по части первой статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией» и части первой статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!