В Екатеринбурге задержан мигрант-сутенер

01 ноября 2025 в 01:39
Сутенеру грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге под суд направили уроженца Средней Азии Сухбатулло Р. по обвинению в организации проституции и вовлечении в нее женщин. Об этом сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«Рынок проституции в Екатеринбурге начал частично уходить под мигрантов из Средней Азии. Но ненадолго: первого же попавшегося сутенера — Сухбатулло Р. отправили под суд», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

Сутенеру предъявлены обвинения по части первой статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией» и части первой статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

