«Автомобилист» победил «Сибирь» с разгромным счетом 7:1

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал уверенную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 31 октября на домашней арене в Екатеринбурге. Уральская команда контролировала игру на протяжении всех трех периодов.

Счет в матче открыл защитник Джесси Блэкер на 13-й минуте первого периода. Во втором периоде «Сибирь» сравняла счет в большинстве, но «Автомобилист» ответил тремя шайбами менее чем за три минуты — голами отметились Максим Денежкин, Артем Каштанов и Кертис Волк. В третьем периоде екатеринбуржцы уверенно довели встречу до победы.