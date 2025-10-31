«Автомобилист» победил «Сибирь» с разгромным счетом 7:1
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал уверенную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 31 октября на домашней арене в Екатеринбурге. Уральская команда контролировала игру на протяжении всех трех периодов.
Счет в матче открыл защитник Джесси Блэкер на 13-й минуте первого периода. Во втором периоде «Сибирь» сравняла счет в большинстве, но «Автомобилист» ответил тремя шайбами менее чем за три минуты — голами отметились Максим Денежкин, Артем Каштанов и Кертис Волк. В третьем периоде екатеринбуржцы уверенно довели встречу до победы.
Победа над «Сибирью» позволила «Автомобилисту» укрепить свои позиции. Особенно впечатляюще выглядела игра звена в составе Денежкина-Каштанова-Волк. В следующем матче екатеринбургской команде предстоит встреча с хабаровским «Амуром» на выезде.
