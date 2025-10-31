Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

«Автомобилист» победил «Сибирь» с разгромным счетом 7:1

Свердловский хоккейный клуб Автомобилист победил на матче с Сибирью
31 октября 2025 в 21:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Автомобилист» разгромил «Сибирь»

«Автомобилист» разгромил «Сибирь»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал уверенную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 31 октября на домашней арене в Екатеринбурге. Уральская команда контролировала игру на протяжении всех трех периодов.

Счет в матче открыл защитник Джесси Блэкер на 13-й минуте первого периода. Во втором периоде «Сибирь» сравняла счет в большинстве, но «Автомобилист» ответил тремя шайбами менее чем за три минуты — голами отметились Максим Денежкин, Артем Каштанов и Кертис Волк. В третьем периоде екатеринбуржцы уверенно довели встречу до победы.

Победа над «Сибирью» позволила «Автомобилисту» укрепить свои позиции. Особенно впечатляюще выглядела игра звена в составе Денежкина-Каштанова-Волк. В следующем матче екатеринбургской команде предстоит встреча с хабаровским «Амуром» на выезде.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал