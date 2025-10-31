Водителя без номеров поймали на трассе М-12 в Свердловской области

Сотрудники ГАИ провели рейд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Свердловской Госавтоинспекции совместно с ГК «Автодор» провели 31 октября рейд «Скрытый номер» на 1469 км федеральной трассы М-12 «Восток» в Красноуфимском районе. В ходе мероприятия инспекторы задержали 52-летнего водителя «Лады Весты», который снял государственные регистрационные знаки, чтобы не платить за проезд по скоростному участку, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

«Мужчина пояснил, что двигался в поселок Октябрьский и снял знаки, чтобы не оплачивать проезд», — говорится в сообщении ведомства. За управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков на жителя Красноуфимска составили административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.