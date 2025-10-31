Народные приметы на 1 ноября: как не навлечь беду на Иванов день

Приметы и поверья 1 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый год 1 ноября в народном календаре отмечают Иванов день, который также называют Проводами Осени, Конюхиным днем и Встречей зимы. В церковной традиции дата совпадает с перенесением мощей преподобного Иоанна Рыльского, одного из самых почитаемых болгарских святых. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

Народные традиции и обряды 1 ноября

Считалось, что именно с этого дня природа окончательно прощается с осенью. Земля замирает под первыми морозами, дни становятся короче, а долгие вечера располагают к домашним занятиям и посиделкам у печи. Крестьяне убирали земледельческие орудия в амбары, завершали полевые работы и переходили к зимним ремеслам — вязанию, ткачеству, плетению корзин, валянию валенок и изготовлению посуды.

Праздник имел особое значение для сельского быта: он символизировал завершение годового цикла и переход к новому этапу — ожиданию зимы и Рождества. Люди благодарили осень за урожай и просили зиму быть мягкой и щедрой.

На Руси Иванов день воспринимался как рубеж между осенью и зимой. Утром крестьяне шли в церковь, чтобы помолиться преподобному Иоанну Рыльскому, а после службы устраивали праздничное застолье.

Главное блюдо праздника — курятина. Кур в этот день забивали и готовили разнообразные блюда: жаркое, бульоны, пироги и знаменитые курники. Считалось, что чем щедрее стол, тем добрее будет зима.

«Чем щедрее стол на Иванов день — тем теплее зима» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особое внимание уделяли лошадям — ведь считалось, что в этот день «баламутит» конюшенный домовой: треплет гривы, пугает жеребцов и устраивает в конюшнях шум. Поэтому животных не тревожили, давали им отдых, а сами конюхи устраивали вечерние посиделки с песнями и байками. Отсюда и одно из народных названий праздника — Конюхов день.

Еще одна традиция — кормление птиц, особенно сорок. Люди сыпали на дворе зерно и хлебные крошки, чтобы пернатые не тревожили домового. Считалось, что сытая сорока будет охранять дом от злых духов.

Приметы Иванова дня

В этот день также подмечали перемены природы: наблюдали за птицами, снегом, ветром, чтобы предсказать, какой будет предстоящая зима.

Согласно народным поверьям, погодные условия 1 ноября могут указывать на характер предстоящей зимы и весны. Традиционно считается, что солнечный и теплый день предвещает мягкую зиму и раннее наступление весенних месяцев.

«Если снег в Иванов день — к урожайному лету» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Выпавший снежный покров в первый ноябрьский день, по народным наблюдениям, сулит обильный урожай в следующем сезоне. Теплая погода на улице в этот день, согласно поверьям, свидетельствует о том, что зима будет непродолжительной и относительно мягкой. Ясная и холодная ночь традиционно предвещает наступление сильных морозов, в то время как дождливая погода 1 ноября указывает на продолжительную оттепель.

Высота полета перелетных птиц также имеет значение в народных прогнозах: низкий полет указывает на малоснежную зиму, тогда как высокий — на обильные снегопады в предстоящие месяцы. Появление сороки у жилища, клюющей зерно, народная мудрость трактует как предвестие благоприятных известий.

Что можно и чего нельзя делать 1 ноября

Иванов день считался временем, когда граница между мирами — явным и потусторонним — становится особенно тонкой. Поэтому люди старались соблюдать ряд правил и запретов, чтобы не навлечь беду.

Что можно делать

Посетить церковь и прочитать молитву Иоанну Рыльскому о здоровье и благополучии.

и прочитать молитву Иоанну Рыльскому о здоровье и благополучии. Провести день дома, в кругу семьи, занявшись рукоделием или приготовлением праздничных блюд.

Подкармливать птиц — на удачу и защиту от бед.

— на удачу и защиту от бед. Благодарить осень за урожай, мысленно прося зиму быть милостивой.

Чего нельзя делать

Оставлять двери и окна открытыми — верили, что через них может проникнуть нечистая сила.

Сушить одежду на улице: в ткань, по поверьям, могла «вселиться» болезнь.

Стоило спорить, браниться и произносить злые слова — любое проклятие, сказанное 1 ноября, обладало особой силой.

Отказывать нищим или странникам в милостыне: считалось, что под их видом может явиться святой.

Запрещалось заниматься тяжелой работой или начинать новые дела — день требовал покоя, тишины и благодарности.