В Екатеринбурге подорожал проезд

Для того, чтобы экономить, можно купить проездной Фото: Илья Московец © URA.RU

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднялась до 42 рублей. Постановление о повышении стоимости 10 октября опубликовала региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

До 31 декабря 2025-го горожане могут воспользоваться скидкой на оплату проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП. Стоимость одной поездки при таком способе оплаты составляет 24 рубля.

Те, кто часто ездит, смогут экономить на проезде, купив абонемент. Общий проездной, действующий в автобусе, трамвае, метро и троллейбусе обойдется в 1500 рублей. Студенческий проездной можно купить за 1200 рублей, а безлимитный — за 900 рублей.

