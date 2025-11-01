В Екатеринбурге подорожал проезд
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднялась до 42 рублей. Постановление о повышении стоимости 10 октября опубликовала региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
До 31 декабря 2025-го горожане могут воспользоваться скидкой на оплату проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП. Стоимость одной поездки при таком способе оплаты составляет 24 рубля.
Те, кто часто ездит, смогут экономить на проезде, купив абонемент. Общий проездной, действующий в автобусе, трамвае, метро и троллейбусе обойдется в 1500 рублей. Студенческий проездной можно купить за 1200 рублей, а безлимитный — за 900 рублей.
Изменения связаны с транспортной реформой, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и мэром Алексеем Орловым. Ее поддержал на тот момент губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Денис Паслер. В рамках реформы в Екатеринбурге обновляют транспорт и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
