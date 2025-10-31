Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

Сенаторы провели в Сарове заседание, посвященное обороноспособности России

Сенаторы оценили вклад Сарова в обороноспособность России
31 октября 2025 в 23:56
Сенаторы ознакомились с достижениями ученых в физике и посмотрели высшие учебные заведения

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провел выездное заседание в Сарове, посвященное развитию фундаментальной науки и ее роли в укреплении обороноспособности России. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

«В Сарове состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященное теме развития фундаментальной науки и ее роли в укреплении обороноспособности страны. Сенаторы ознакомились с достижениями ученых в области ядерной, лазерной, теоретической физики, вычислительными возможностями, а также посмотрели высшие учебные заведения, где готовится будущее нашей страны», — написал Шептий.

 Сенаторы посетили российское государственное научное и производственное предприятие «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», где ознакомились с достижениями ученых в области ядерной, лазерной и теоретической физики. Члены комитета заслушали доклады и обсудили вопросы фундаментальных исследований в перспективных областях, включая квантовые технологии, новые материалы и применение искусственного интеллекта. Вторая часть заседания была посвящена подготовке специалистов высшей квалификации для ядерного оружейного комплекса, отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Продолжение после рекламы

Программа визита включала посещение Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ, Национального центра физики и математики и филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове. Также члены комитета побывали в подразделениях ядерного центра, осмотрели экспозицию Музея ядерного оружия, посетили вагон-салон академика Юлия Борисовича Харитона и возложили цветы к памятнику испытателям отечественного ядерного оружия.

