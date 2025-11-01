Пермский калийный гигант стал спонсором Всероссийской научно-практической конференции

В конференции приняли участие ученые пермских вузов и организаций Фото: Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В Березниках Пермского края при поддержке ПАО «Уралкалий» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Верхнекамское месторождение солей: история и современность», посвященная 100-летию его открытия. Организаторами выступили Администрация Березниковского округа, Березниковский историко-художественный музей имени И.Ф. Коновалова и Пермский Политех (ПНИПУ), — сообщает пресс-служба предприятия.

«Открытие Верхнекамского месторождения солей явилось важнейшим событием для российской экономики и развития калийной промышленности Березников и Соликамска. Конференция объединила представителей научного сообщества и предоставила возможность участникам поделиться результатами своих научных изысканий, обсудить важные исследования и укрепить профессиональные связи», — рассказал агентству главный геолог ПАО «Уралкалий» Сергей Глебов.

Участники конференции смогли поделиться результатами своих научных изысканий Фото: Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Открытие мероприятия прошло в Березниковском филиале ПНИПУ. Были заслушаны доклады об исторических аспектах изучения Верхнекамского месторождения солей, этапах его формирования, открытия и освоения, туристическом потенциале Березников, Усолья и Соликамска.

В работе пленарного заседания и секций приняли участие более 40 научных сотрудников, краеведов и специалистов из пермских вузов (ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ), Пермского федерального исследовательского центра и Горного института УрО РАН, Государственного архива Пермского края, АО «ВНИИ Галургии», а также Березниковского историко-художественного музея.