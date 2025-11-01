В Перми простятся со старшим фельдшером скорой помощи с 40-летним стажем

Церемония прощания состоится 1 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство Пермской станции скорой медицинской помощи сообщило об уходе из жизни ветерана службы Альвины Пироговой. Свыше четырех десятилетий медик отдала работе на Индустриальной подстанции краевого центра.

«Альвина Пирогова родилась 30 ноября 1948 года. В 1969 году она получила диплом Омского медицинского училища. В штат пермской станции скорой помощи специалист поступила в 1975 году, начав профессиональный путь в составе выездной бригады. В дальнейшем на протяжении многих лет занимала должность старшего фельдшера. На заслуженный отдых вышла в 2017 году», — сообщает госучреждение в соцсети «ВКонтакте».