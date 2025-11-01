Логотип РИА URA.RU
Как изменится работа транспорта в Перми на ноябрьские праздники

На ноябрьские праздники в Перми изменится расписание трамваев
01 ноября 2025 в 10:40
Жителям Прикамья следует заранее планировать свои поездки

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми временно изменят расписание движения пригородных поездов, автобусов и трамваев из-за ноябрьских праздников. Аэропорт переходит на зимнее расписание, а для пассажиров автобусов появится новая остановка. Подробнее о корректировках — в материале URA.RU.

Трамваи

С 1 по 4 ноября в Перми изменится расписание трамваев №№4, 5, 6, 7, 8 и 11. Корректировка коснется времени утренних и вечерних рейсов. Изменения связаны с заменой контактного провода на улице Дзержинского. Работы пройдут по ночам в праздничные дни.

Автобусы

С начала ноября вносят изменения в работу нескольких автобусных маршрутов. С 1 ноября скорректированы рейсы маршрута №20 по выходным. На маршруте №51 увеличили количество рейсов ежедневно. С 5 ноября скорректируют рейсы автобуса №12.

С 1 ноября на маршруте №61 появилась новая остановка «Улица Скалистая». Пока она функционирует только в направлении центра города. Запуск остановки в обратном направлении состоится позже.

Электрички

В Пермской пригородной компании сообщили о временной отмене 14 маршрутов с 31 октября по 4 ноября. Не будут курсировать электропоезда по направлениям: Кукуштан — Пермь-2 (2, 3, 4 ноября), Пермь-2 — Кунгур (31 октября, 2 ноября), Кунгур — Верещагино (31 октября, 2 ноября) и Пермь-2 — Верещагино (1, 4 ноября). Также отменены рейсы Яйва — Пермь-2 (1, 3 ноября) и Пермь-2 — Яйва (31 октября, 2 ноября).

Не будут ходить поезда по маршрутам Кизел — Пермь-2 (2, 5 ноября), Пермь-2 — Кизел (1, 4 ноября), Чусовская — Теплая Гора (31 октября, 2 ноября) и Теплая Гора — Чусовская (1, 3 ноября). Также приостановят рейсы Чусовская — Пашия (1, 4 ноября), Пашия — Чусовская (2, 5 ноября), Чусовская — Кын — Чусовская (1 ноября) и Чусовская — Рассоленко — Чусовская (2, 3, 4 ноября).

Аэропорт

С 30 октября аэропорт «Большое Савино» работает по зимнему расписанию. В новом сезоне запланированы 24 прямых направления: 15 по России, четыре в страны СНГ и пять за рубеж.

