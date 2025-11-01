Гендиректор пермской компании скрыл десятки миллионов рублей от налоговой

Зная о задолженности деньгами фигурант распоряжался по своему усмотрению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет по Пермскому краю завершил расследование в отношении руководителя местного предприятия, занимающегося дорожным строительством. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», речь идет о директоре и владельце ООО «ГК Энергоцентр» Андрее Смолякове, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. Обвиняемому инкриминируют сокрытие финансовых активов с целью уклонения от налоговых обязательств в особо крупных размерах.

«В марте 2024 года — феврале 2025 года глава строительной организации, будучи осведомленным о существенной задолженности перед бюджетом, использовал деньги предприятия на собственное усмотрение. Речь идет о сумме, превышающей 54 млн рублей, которые подлежали направлению на урегулирование налоговых обязательств», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.