Прибыль пермского оборонного завода снизилась на миллиард рублей
ПНППК входит в число крупнейших производителей приборостроительной продукции на Урале
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) произошло падение чистой прибыли по итогам девяти месяцев текущего года. Согласно отчетности на портале «Интерфакса», показатель снизился на 1,12 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«За девять месяцев 2025 года прибыль ПНППК составила 1,542 млрд рублей против 2,667 млрд годом ранее. Падение — в 1,7 раза», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Производственное объединение занимается изготовлением датчиков, элементов для дистанционной передачи информации, а также интегрированных бортовых комплексов для авиационной техники и навигационных приборов, используемых как военно-морскими силами, так и гражданским флотом. Кроме того, компания выпускает волоконно-оптическую продукцию.
URA.RU уже писало, что прибыль ПАО регулярно понижается с января. Вместе с тем объемы выручки ПНППК демонстрируют стабильный рост. Участники рынка считают, что причина такой динамики кроется в изменении рыночной конъюнктуры и росте производственных издержек.
