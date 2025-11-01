В Совете Федерации наградили кадета из Перми, который остановил преступника

Кадет не растерялся и помог полицейским задержать преступника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский школьник Константин Гусев отмечен наградой в Совете Федерации. Восьмиклассник Кадетской роты имени капитана артиллерии В.Н.Татищева смог остановить преступника в апреле этого года. Награду герою — медаль Совфеда «За проявленное мужество» вручил сенатор от Прикамья Вячеслав Григорьев. По его словам, Константин намерен посвятить свою жизнь службе в Вооруженных силах.

«Костя — будущий офицер! В семье Гусевых служение Родине — это традиция. Отец — военный, старший брат учится в Академии РВСН имени Петра Великого. И сам Костя твердо намерен продолжить этот путь. Глядя на таких ребят, как Костя, веришь в будущее нашей страны», — отметил Григорьев, слова которого приводит пресс-служба краевого парламента. Сенатор выразил уверенность, что из юного пермяка «получится настоящий офицер и достойный гражданин». Григорьев также поблагодарил родителей юного героя. Всего в Совете Федерации наградили 19 детей.

Константин Гусев, возвращаясь из школы, увидел бегущего по улице человека, за которым гнались сотрудники полиции. Он сблизился с преступником, но тот стал отбиваться от кадета, нанося ему удары ногами. Константин не растерялся и применил к злоумышленнику болевой прием. Подоспевшие сотрудники полиции задержали мужчину.

