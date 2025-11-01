Начальник пермского предприятия по обслуживанию трамваев и автобусов уходит с должности
Глава ПГЭТ намерен приступить к работе на новом месте
Александр Дробаха уходит с поста директора МУП «Пермгорэлектротранс». Должность руководителя будет вакантной начиная с 7 ноября.
«Глава ПГЭТ намерен приступить к работе на новом месте. Дробаха занял руководящую должность в муниципальном предприятии в апреле 2021 года. Ранее он работал на том же предприятии, занимая пост главного инженера», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МУП «Пермгорэлектротранс». Ответ ожидается. Данное предприятие осуществляет обслуживание трамвайных и автобусных маршрутов в Перми. По итогам 2024 года его выручка достигла 1,885 млрд рублей, при этом чистый убыток составил 139,3 млн рублей.
