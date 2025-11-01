Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Начальник пермского предприятия по обслуживанию трамваев и автобусов уходит с должности

Директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дробаха покидает должность
01 ноября 2025 в 10:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава ПГЭТ намерен приступить к работе на новом месте

Глава ПГЭТ намерен приступить к работе на новом месте

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Александр Дробаха уходит с поста директора МУП «Пермгорэлектротранс». Должность руководителя будет вакантной начиная с 7 ноября.

«Глава ПГЭТ намерен приступить к работе на новом месте. Дробаха занял руководящую должность в муниципальном предприятии в апреле 2021 года. Ранее он работал на том же предприятии, занимая пост главного инженера», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник. 

URA.RU направило запрос в пресс-службу МУП «Пермгорэлектротранс». Ответ ожидается. Данное предприятие осуществляет обслуживание трамвайных и автобусных маршрутов в Перми. По итогам 2024 года его выручка достигла 1,885 млрд рублей, при этом чистый убыток составил 139,3 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал