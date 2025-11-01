Логотип РИА URA.RU
Пермский инвестор взыскивает убытки с бельгийского депозитария Euroclear

01 ноября 2025 в 05:07
Материалы дела направлены в Арбитражный суд Пермского края

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Суд рассмотрит иск пермского частного инвестора Игоря Колесникова о взыскании убытков с международного депозитария Euroclear. По оценке экспертов, в регионе это одно из первых дел такого уровня. Заседание назначено на 13 ноября.

«Колесников добивается взыскания более 7,32 млн рублей убытков. Ответчиком выступает депозитарий Euroclear Bank (Бельгия)», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». 

В 2021 году пермский бизнесмен через ВТБ приобрел ценные бумаги Poly LN Equity, владельцем которых является ответчик. С начала СВО компания Euroclear ввела блокировку на проведение операций с активами игроков финансового рынка из России. В результате Колесников был вынужден продать акции с огромной скидкой.

