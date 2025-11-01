Пермский инвестор взыскивает убытки с бельгийского депозитария Euroclear

Суд рассмотрит иск пермского частного инвестора Игоря Колесникова о взыскании убытков с международного депозитария Euroclear. По оценке экспертов, в регионе это одно из первых дел такого уровня. Заседание назначено на 13 ноября.

В 2021 году пермский бизнесмен через ВТБ приобрел ценные бумаги Poly LN Equity, владельцем которых является ответчик. С начала СВО компания Euroclear ввела блокировку на проведение операций с активами игроков финансового рынка из России. В результате Колесников был вынужден продать акции с огромной скидкой.