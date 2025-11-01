Новый месяц — новые вспышки: какой силы будет магнитная буря 2 ноября 2025

Прогноз магнитной активности 2 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Земля вступает в период активного космического влияния. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, на 2 ноября 2025 года ожидается значительное усиление геомагнитной активности. Согласно прогнозам специалистов, вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в первые дни ноября 2025: от спокойствия к возмущениям

На фоне относительного спокойствия последних дней ситуация в космосе быстро меняется. По состоянию на 1 ноября 2025 года магнитосфера Земли остается спокойной с индексом Kp, составляющим всего 1.33. Однако это затишье перед бурей — информация, обновленная в 10:12 по московскому времени, демонстрирует лишь текущий момент перед грядущими переменами.

Анализируя солнечную активность за последние трое суток, с 30 октября по 1 ноября, специалисты Лаборатории солнечной астрономии фиксируют постепенный рост интенсивности космических процессов. Последняя зарегистрированная солнечная вспышка произошла вчера, 31 октября, в 23:43 по московскому времени и была отнесена к классу C7.1, что классифицируется как обычная вспышка. На данный момент, 1 ноября, новых солнечных вспышек не наблюдается, однако индекс солнечной активности, рассчитываемый по данным за последние 48 часов, остается на повышенном уровне.

Продолжение после рекламы

Прогноз магнитной бури на 2 ноября 2025

Согласно прогнозу геомагнитного индекса Kp на трое суток магнитная буря 2 ноября будет иметь умеренную интенсивность. Геомагнитный индекс Kp достигнет значения 4, что соответствует возбужденному состоянию магнитосферы. Это означает, что активность будет ощутима, но не критична.

Вероятностные прогнозы показывают интересную картину. Вероятность возникновения непосредственно магнитной бури составляет 36 %, в то время как вероятность геомагнитных возмущений немного ниже — 35 %. Оставшиеся 29 процентов приходятся на вероятность сохранения спокойной магнитосферы. Таким образом, по прогнозам ученых, ситуация остается неопределенной, однако тренд явно указывает на возможное нарушение спокойствия в геомагнитном поле. Максимальная активность ожидается в течение суток 2 ноября, с большей вероятностью проявления эффектов в дневные и вечерние часы.

Что представляют собой магнитные бури и геомагнитные возмущения

Магнитные бури — это явления, характеризующие нарушение стабильности магнитного поля Земли. Они возникают в результате воздействия солнечного ветра, усиленного солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Геомагнитное возмущение — это менее интенсивная форма колебания магнитосферы, предшествующая полноценной магнитной буре или возникающая как самостоятельное явление.

По расчетам Лаборатории солнечной астрономии, магнитные бури регистрируются несколько раз в месяц — это довольно типичное событие для магнитосферы нашей планеты. Интенсивность таких явлений измеряется по индексу Kp, где значение 4 указывает на умеренно возбужденное состояние магнитного поля. Это означает усиленные геомагнитные процессы, но без экстремальных проявлений.

Как защитить организм и снизить влияние магнитных бурь

Хотя магнитные бури влияют в основном на техническое оборудование и системы связи, некоторые люди чувствительны к изменениям геомагнитной активности. Специалисты рекомендуют несколько практических мер для снижения потенциального воздействия.

Прежде всего, целесообразно ограничить время перед экранами электронных устройств, так как магнитные возмущения могут косвенно влиять на их работоспособность. Во время ожидаемых возмущений 2 ноября рекомендуется избегать работы с критичными электронными устройствами, если это возможно. Важно сохранять резервные копии важных данных, так как сбои в электронных системах могут привести к потере информации.