Гастроли Пермского балета в Петербурге вызвали ажиотаж

01 ноября 2025 в 13:07
Петербург ждет вечер Пермского балета

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Санкт-Петербурга раскупили все билеты на выступление труппы Пермского театра оперы и балета. Пермяки выступят в северной столице всего один вечер, 4 ноября, на сцене БДТ.

«Вечер балета: Вариации на тему рококо, Орфей, Ultima Thule. Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. К сожалению, билеты на это мероприятие закончились», — указано на сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

В начале ноябре Пермская опера выступит в Москве. Билеты на концертное исполнение опер «Риголетто» и «Паяцы» 6 и 8 ноября еще есть, но их осталось мало.

