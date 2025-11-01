Гастроли Пермского балета в Петербурге вызвали ажиотаж

Петербург ждет вечер Пермского балета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Санкт-Петербурга раскупили все билеты на выступление труппы Пермского театра оперы и балета. Пермяки выступят в северной столице всего один вечер, 4 ноября, на сцене БДТ.

«Вечер балета: Вариации на тему рококо, Орфей, Ultima Thule. Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. К сожалению, билеты на это мероприятие закончились», — указано на сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.