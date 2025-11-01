Какие праздники отмечают 2 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 2 ноября 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Воскресенье, 2 ноября, отмечено днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и международного признания Санкт-Петербурга. В России отмечают день провозглашения Российской Империи. Православные верующие чтят праведного отрока Артемия Веркольского, в народе — Артемьев день. В эту дату родились Мария-Антуанетта, Елена Булгакова, Лукино Висконти, Дэвид Швиммер и Елена Захарова. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 2 ноября 2025 года

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (IDEI) отмечается 2 ноября. Праздник учрежден ООН в 2013 году в память о французских журналистах Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне, похищенных и убитых в Мали.

День привлекает внимание к опасностям, с которыми сталкиваются журналисты, особенно в зонах конфликтов, и к высокой безнаказанности за преступления против них: более 90% убийств остаются нераскрытыми. Это порождает страх среди работников СМИ и ослабляет доверие общества к правосудию.

Праздник связан со свободой слова и безопасностью журналистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Международное право требует защиты журналистов, даже в горячих точках, поскольку они не участвуют в боевых действиях. IDEI напоминает о важности свободной прессы, права общества на информацию и ответственности государств перед журналистами.

В этот день проводятся конференции, круглые столы и акции памяти погибших журналистов, обсуждаются меры безопасности, правовая защита и привлечение виновных к ответственности.

День международного признания Санкт-Петербурга

2 ноября отмечается День международного признания Санкт-Петербурга. Праздник учрежден в 2011 году и связан с событием 1721 года, когда Петр I принял титул императора, а Россия была признана великой державой. Город был основан на землях, отвоеванных у Швеции после Северной войны. Петр мечтал создать «окно в Европу», и на берегах Невы вырос великолепный город, ставший культурным и научным центром.

С этого момента Санкт-Петербург стал новой столицей страны и символом ее могущества Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сегодня праздник отмечают выставками, экскурсиями, концертами и историческими реконструкциями. 2 ноября горожане вспоминают путь Петербурга — от крепости на болоте до культурной столицы России, известной во всем мире своей архитектурой, историей и неповторимой атмосферой.

Праздник мутных глаз

Праздник мутных глаз отмечается 2 ноября. Его истоки уходят в начало XX века — традиция зародилась на Севере России среди рыбаков. После окончания сезона ловли сельди, когда от постоянного ветра и тумана у людей уставали и «мутнели» глаза, они собирались вместе, вспоминали прошедший улов и устраивали веселые посиделки.

Со временем дата совпала с другими культурными традициями: в Мексике и странах Латинской Америки 2 ноября отмечают День мертвых — время памяти предков и семейных встреч. В некоторых странах праздник ассоциируют и с Днем всех святых, когда принято обмениваться поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Постепенно праздник стал ежегодным и получил необычное название, символизирующее усталость после тяжелого труда Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Иногда выражение «мутные глаза» используют и в буквальном смысле — как признак переутомления или проблем со зрением. Помутнение белков может быть следствием усталости, воздействия ветра, повышенного давления или воспаления. В легких случаях достаточно отдыха, но при постоянном дискомфорте следует обратиться к врачу.

День кормления птиц овсяным печеньем

Необычный, но добрый праздник — День кормления птиц овсяным печеньем2 ноября отмечается . Его происхождение точно не установлено, однако считается, что он возник из древнего славянского обычая. Наши предки верили: в определенные дни нужно кормить птиц, ведь они — души умерших, которые прилетают к людям за угощением и добрым словом.

Необычный, но приятный праздник Фото: Роман Наумов © URA.RU

Праздновать этот день просто. Достаточно запастись овсяным печеньем — купить в магазине или испечь дома — и отправиться в парк, двор или лес. Печенье следует разломать на мелкие кусочки, чтобы птицам было удобно клевать, и равномерно рассыпать корм. Если нет возможности выйти на улицу, можно сделать простую кормушку из пакета от кефира и повесить ее на балконе или у окна.

День «Станьте экстрасенсом»

День «Станьте экстрасенсом», посвященный развитию интуиции и скрытых возможностей человека отмечается 2 ноября. Экстрасенсорные навыки связывают с шишковидной железой (эпифизом), «третьим глазом», который активируется через медитацию, осознанные сновидения, дыхательные практики и аскезу. Это помогает развивать внимание, интуицию и внутреннюю гармонию.

Праздник напоминает, что способность ощущать больше, чем видно, заложена в каждом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

История знает многих знаменитых ясновидцев — Нострадамус, Ванга, Вольф Мессинг, Джуна. Праздник учит использовать свои способности для самопознания, эмпатии и лучшего понимания мира, а не ради мистики.

Российский праздник 2 октября 2025 года

День провозглашения Российской Империи

Россия официально стала империей 2 ноября 1721 года. После победы в Северной войне и подписания Ништадтского мира царь Петр I принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества.

Торжественная церемония прошла в Троицком соборе Санкт-Петербурга. Архиепископ Феофан Прокопович произнес речь, прославляющую заслуги Петра, а сенаторы обратились к царю с просьбой принять императорский титул. Под залпы пушек и гудки галер Россия вступила в новую эпоху — эпоху имперского величия.

Россия официально стала империей 2 ноября 1721 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Это событие укрепило международный статус страны, открыло выход к Балтийскому морю и дало толчок развитию торговли и промышленности. Россия превратилась в одно из крупнейших государств мира, объединив десятки народов, языков и культур.

Сегодня 2 ноября отмечают как День провозглашения Российской империи. В Санкт-Петербурге по традиции звучат выстрелы Петропавловской крепости, проходят лекции, выставки и памятные церемонии, посвященные Петру Великому и началу имперской истории России.

Церковный праздник 2 октября 2025 года

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского отмечается 6 июля (день его смерти) и 2 ноября (день перенесения мощей). Артемий родился в 1532 году в селе Верколе в благочестивой крестьянской семье. С ранних лет отличался кротостью, послушанием и трудолюбием. В 12 лет, работая в поле, погиб от удара молнии. Тело святого оставили непогребенным в лесу на 32 года.

В 1577 году мощи Артемия были чудесно обретены нетленными и стали источником исцелений и чудес. На месте их обретения был основан Веркольский монастырь, где почивают его святые мощи. Святой Артемий почитается как праведник и мученик, а его образ встречается на иконах XVII—XVIII веков.

Народный праздник 2 ноября 2025 года

Артемьев день

В народе 2 ноября считался днем подготовки к зиме. Женщины квасили капусту, варили варенья и делали заготовки, веря, что продукты, приготовленные в этот день, сохранятся до весны. Мужчины укрепляли заборы и ремонтировали замки, считая, что крепкая ограда защитит дом и достаток.

Вой волков предвещал суровую зиму или голод Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Особое внимание уделялось волкам: считалось, что с этого дня они приближаются к человеческим жилищам. Их вой предвещал суровую зиму или голод, поэтому люди обходили дома с колокольчиками и укрепляли ограды.

Приметы и поверья 2 ноября

Согласно народным поверьям, появление инея на деревьях в этот день указывает на то, что следующий урожай будет скромным. Обильное осыпание хвои с лиственниц сулит значительные снегопады в предстоящий зимний период. Вой волков вблизи человеческого жилья традиционно считается предзнаменованием суровой зимы и возможного неурожая.

Людей, появившихся на свет 1 ноября, по народным представлениям, защищает волк Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Если утром наблюдается яркое солнце в окружении красноватых облаков, следует ожидать ухудшения погодных условий. Интенсивный ветер западного направления предвещает осадки, в то время как восточный ветер указывает на улучшение погоды.

Людей, появившихся на свет 1 ноября, по народным представлениям, защищает святой покровитель этого дня. Считается, что они обладают склонностью к профессии лесничего. В качестве талисмана им советуют выбирать жемчуг.

Чего нельзя делать в этот день

Ссориться с близкими — это может надолго испортить отношения.

— это может надолго испортить отношения. Заключать брак — союз будет несчастливым.

— союз будет несчастливым. Смотреть на пролетающих птиц — по поверьям, можно лишиться достатка.

